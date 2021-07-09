وفاة 50 جراء حريق بمصنع لتجهيز الأغذية في بنجلاديش

عثر رجال الإنقاذ في بنجلاديش اليوم الجمعة على جثث ما لايقل عن 49 عاملا بعد أن دمر حريق مصنعا لتجهيز الأغذية بالقرب من العاصمة دكا، ليرتفع عدد ضحايا الحادث إلى 52، حسبما أفاد

مسؤولون ورجال إطفاء.

وقال المسؤول في هيئة الإطفاء، عبدالله العارفين، إن رجال الإطفاء استغرقوا نحو 20 ساعة لإخماد الحريق الذي اندلع ظهر أمس الخميس في مصنع "هاشم فود اند بيفيريج" (هاشم للأغذية والمشروبات) المؤلف من ستة طوابق والمملوك لمجموعة ساجيب.

وأضاف العارفين أنه تم العثور على جثث الـ 49 عاملا في الطابق الرابع من المبنى، مشيرا إلى عملية بحث وإنقاذ في الطابقين الخامس والسادس.

وعثر رجال الإنقاذ أمس الخميس على جثث ثلاثة عمال آخرين بعد وقت قصير من اندلاع الحريق في المصنع الواقع على بعد 25 كيلومترا شرقي دكا.

وكان المصنع ينتج العصائر والمشروبات الغازية وغيرها من المواد الغذائية.

وتابع العارفين بالقول إن قوات الطوارئ أنقذت 25 عاملا، على الأقل، تمكنوا من الوصول إلى سطح المبنى عقب اندلاع الحريق مباشرة، مشيرا إلى أن الطابق الرابع كان مغلقًا، ما أدى إلى محاصرة العمال هناك حيث لقوا حتفهم.

وقال عمال نجوا من الحادث في تصريحات لمحطات إذاعية إن بوابة المصنع كانت مغلقة لأسباب أمنية، ورفض حراس الأمن فتحها دون أوامر من المالك.

واختتم مسؤول جهاز الإطفاء تصريحاته بالقول إن المواد القابلة للاشتعال المتراكمة داخل المبنى - بما في ذلك ورق القصدير والصمغ والزجاجات البلاستيكية والزيت والورق - أججت الحريق.

ومن ضمن الأزمات تعاني بنجلاديش من أزمة كورونا، حيث قال البنك المركزي في بنجلاديش، في تقريره الربعي الإثنين، إن تمديد إجراءات الإغلاق مؤخرا للسيطرة على فيروس كورونا من المرجح أن تؤدي لإبطاء وتيرة للتعافي الاقتصادي ليعود لمستويات ما قبل جائحة كورونا.

