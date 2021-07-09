اليابان: ثبوت إصابة شخص على صلة بأولمبياد طوكيو بكورونا

أفاد تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة، بثبوت إصابة شخص على صلة بالألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بفيروس كورونا المستجد لدى وصوله اليابان، مشيرة إلى أن الشخص المصاب ليس عضوا بإحدى الفرق المشاركة في الأولمبياد.

من جهتها، أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو اليوم - حسبما ذكر التليفزيون - أن الشخص المصاب يخضع حاليا لعزل ذاتي لمدة 14 يوما.

وأوضحت الإذاعة اليابانية أن الأشخاص الذين لديهم صلة بالألعاب الأولمبية يتضمنون أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية ووفود الشركات الراعية للأولمبياد.

وأشار التلفزيون إلى أن هذه الإصابة تعد أول حالة يتم تسجيلها لغير أعضاء الفرق المشاركة في الألمبياد عند الوصول إلى اليابان، لافتة إلى أنه من بين الرياضيين الوافدين للمشاركة في الأولمبياد، تم تسجيل حالتي إصابة بالفيروس في صفوف الفريق الأولمبي الأوغندي الشهر الماضي وتم اكتشاف إصابة رياضي صربي في وقت سابق من هذا الشهر.

ويتنافس في الألعاب الأولمبية ما يقرب من 11 ألف رياضي، بينما من المتوقع أن يصل إلى اليابان ما يقدر بنحو 41 ألف شخص من الخارج من أجل الفعالية، حيث تدعو اللجنة المنظمة للألعاب جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بإجراءات مكافحة عدوى فيروس كورونا.