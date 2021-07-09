أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة 9 يوليو 2021
شهدت أسعار الأسماك اليوم الجمعة 9 يوليو 2021 استقرارًا وفقًا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة، حيث استقرت أسعار البلطي "1" لتتراوح بين 20 - 23 جنيهًا للكيلو، واستقرت أسعار البورى "1" بين 55 -60 جنيهًا للكيلو، واستقرت أسعار الثعابين لتتراوح من 50 - 220 جنيهًا للكيلو، واستقرت جميع أنواع الأسماك.
أسعار السمك البلطي
سمك بلطى "1" من 20 - 23 جنيهًا للكيلو
سمك بلطى "2 " من 17 - 19 جنيهًا للكيلو
بلطي أسواني من 17 -37 جنيهًا للكيلو
فيليه بلطي من 30 – 110 جنيهًا للكيلو " بالطلب "
أسعار السمك البوري
سمك بوري "1" من 55 –65 جنيهًا للكيلو
سمك بوري "2" من 47 - 53 جنيهًا للكيلو
سمك شعور من 30- 40 جنيهًا للكيلو
سمك وقار 80- 100 جنيهًا للكيلو
سمك( قاروص – لوت ) من 80 - 100 جنيهًا للكيلو
أسعار سمك البياض
قشر بياض من 60 - 110 جنيهًا للكيلو
بياض أملس"1" ( بلدي ) من 60 - 110 جنيهًا للكيلو
بياض املس "2" (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) من 30 – 40 جنيهًا للكيلو
سمك قراميط – شيلان من 10 – 20 جنيهًا للكيلو
سمك ثعابين 50- 220 جنيهًا للكيلو
أسعار سمك المكرونة
سمك مكرونه سويسي من 65 – 85 جنيهًا للكيلو
سمك مكرونة مجمدة من 20 - 30 جنيهًا للكيلو
سمك موسى من 90 - 130 جنيهًا للكيلو
سمك ( سبيط – كاليماري – سابيا ) من 110 – 170 جنيهًا للكيلو
كابوريا من 30- 130 جنيهًا للكيلو
أسعار السمك (مرجان - بربون)
سمك مرجان "2" من 23 - 27 جنيهًا للكيلو
سمك مرجان مجمد من 19- 25 جنيهًا للكيلو
سمك بربون "2" من 32- 38 جنيهًا للكيلو
سمك بربون مجمد 25- 30 جنيهًا للكيلو
سمك دنيس من 90 – 130 جنيهًا للكيلو
سمك سردين مجمد من 15- 25 جنيهًا للكيلو
سمك ماكريل مجمد من 25- 35 جنيهًا للكيلو
أسعار الجمبري
جمبري "2" مجمد 85 – 165 جنيهًا للكيلو
جمبري "3" 90 - 170 جنيهًا للكيلو