الجمعة 09 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة 9 يوليو 2021

الاسماك
الاسماك

شهدت أسعار الأسماك اليوم الجمعة 9 يوليو 2021 استقرارًا وفقًا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة، حيث استقرت أسعار البلطي "1" لتتراوح بين 20 - 23 جنيهًا للكيلو، واستقرت أسعار البورى "1" بين 55 -60 جنيهًا للكيلو، واستقرت أسعار الثعابين لتتراوح من 50 - 220 جنيهًا للكيلو، واستقرت جميع أنواع الأسماك.


أسعار السمك البلطي
سمك بلطى "1" من 20 - 23 جنيهًا للكيلو

سمك بلطى "2 " من 17 - 19 جنيهًا للكيلو

بلطي أسواني من 17 -37 جنيهًا للكيلو

فيليه بلطي من 30 – 110 جنيهًا للكيلو " بالطلب "

أسعار السمك البوري
سمك بوري "1" من 55 –65 جنيهًا للكيلو

سمك بوري "2" من 47 - 53 جنيهًا للكيلو

سمك شعور من 30- 40 جنيهًا للكيلو

سمك وقار 80- 100 جنيهًا للكيلو

سمك( قاروص – لوت ) من 80 - 100 جنيهًا للكيلو

أسعار سمك البياض
قشر بياض من 60 - 110 جنيهًا للكيلو

بياض أملس"1" ( بلدي ) من 60 - 110 جنيهًا للكيلو
بياض املس "2" (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) من 30 – 40 جنيهًا للكيلو
سمك قراميط – شيلان من 10 – 20 جنيهًا للكيلو

سمك ثعابين 50- 220 جنيهًا للكيلو

أسعار سمك المكرونة
سمك مكرونه سويسي من 65 – 85 جنيهًا للكيلو

سمك مكرونة مجمدة من 20 - 30 جنيهًا للكيلو

سمك موسى من 90 - 130 جنيهًا للكيلو

سمك ( سبيط – كاليماري – سابيا ) من 110 – 170 جنيهًا للكيلو

كابوريا من 30- 130 جنيهًا للكيلو

أسعار السمك (مرجان - بربون)
سمك مرجان "2" من 23 - 27 جنيهًا للكيلو

سمك مرجان مجمد من 19- 25 جنيهًا للكيلو

سمك بربون "2" من 32- 38 جنيهًا للكيلو

سمك بربون مجمد 25- 30 جنيهًا للكيلو

سمك دنيس من 90 – 130 جنيهًا للكيلو

سمك سردين مجمد من 15- 25 جنيهًا للكيلو

سمك ماكريل مجمد من 25- 35 جنيهًا للكيلو

أسعار الجمبري
جمبري "2" مجمد 85 – 165 جنيهًا للكيلو

جمبري "3" 90 - 170 جنيهًا للكيلو

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وائل لطفي

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