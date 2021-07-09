مقتل 3 مدنيين في انفجار شمال أفغانستان

قُتل ثلاثة مدنيين في انفجار على جانب طريق في إقليم سار إي بول شمال أفغانستان.

وقال مدير إدارة الصحة العامة نور أحمد إسحاق زاي، في تصريح نقلته وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية اليوم الجمعة، إن ثلاثة أشخاص كانوا في طريقهم إلى مزار الشريف قتلوا في الانفجار.

وأضاف أن الشبان الثلاثة القتلى هم طلاب كلية الاقتصاد والتربية في جامعة بلخ شمال البلاد.

وفي نفس السياق، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس، إن جميع القوات البريطانية سيتم سحبها من أفغانستان، مشيرا إلى أن غالبية الأفراد العسكريين جرى سحبهم بالفعل.

وقال جونسون- في تصريح أوردته صحيفة (الجارديان) البريطانية: "جميع القوات البريطانية المكلفة ضمن مهمة حلف شمال الأطلنطي ناتو في أفغانستان بدأت بالفعل العودة إلى أرض الوطن، ولكن لأسباب أمنية لن يتم الافصاح عن الجدول الزمني لمغادرة قواتنا من كابول، إلا أنني أستطيع التأكيد لمجلس العموم في لندن أن معظم قواتنا قد غادروا أفغانستان بالفعل".

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني بمواصلة دعم بلاده للحكومة الأفغانية حتى بعد انسحاب القوات البريطانية من كابول.

وأضاف جونسون: لم نكن نسعى من خلال الوجود العسكري الدولي في أفغانستان للبقاء للأبد، حيث أن بريطانيا وبقية الدول الحلفاء أعضاء ناتو لطالما أكدوا على نيتهم بشأن سحب القوات من أفغانستان.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الولايات المتحدة بسحبها قواتها من أفغانستان، اعترفت فعليا بهزيمتها.

وأوضح وزير الخارجية الروسي، في كلمة بجامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، أن خطر وقوع هجمات إرهابية يزداد في أفغانستان في ظل انسحاب الوحدات العسكرية الأمريكية.

وأشار إلى أن ذلك يعود إلى غياب الرغبة لدى الحكومة الأفغانية في تشكيل حكومة انتقالية، مثلما كان متفقا عليه، فضلا عن حقيقة أن واشنطن تركت إمكانية الحل العسكري للوضع في هذا البلد.

وقال لافروف أيضا إن منظمة معاهدة الأمن الجماعي ستدرس على الفور إمكانية مساعدة طاجيكستان في حالة هجوم مسلحين عليها من أفغانستان، مؤكدًا أنه "إذا وقع هجوم على طاجيكستان، فسيكون على الفور موضوع دراسة منظمة معاهدة الأمن الجماعي".

وشدد وزير الخارجية الروسي، على أنه نتيجة الانزلاق في العملية السياسية في أفغانستان، تتشكل منافذ يستغلها مقاتلو تنظيم (داعش)، مؤكدا أنه بالإضافة إلى ذلك "فإن تنظيم الدولة الإسلامية ينتشر بشكل مقصود في المقاطعات الشمالية لأفغانستان، على الحدود مع حلفائنا".