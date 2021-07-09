«قوى عاملة الأقصر»: التفتيش على 242 منشأة خلال يونيو

قال مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر عبده هاشم، إن المديرية قامت خلال شهر يونيو الماضي، في مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة، بالتفتيش على 242 منشأة دوري وحملات، و18 منشأة على عمل الأطفال، وأسفر عن تحرير 19 محضراً، كما تم عقد ندوتين عماليتين بإحدى المنشآت لشرح بعض مواد قانون العمل.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 492 منشأة، وإعادة التفتيش على 177 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 36 محضراً، وإعطاء مهلة قانونية لـ395 منشأة أخري لإزالة المخالفات والتي تم إنذارها بها، وعمل 3 ندوات توعية.

كما تلقت المديرية 24 شكوى عمالية، تم إحالة 4 شكاوى منها إلى القضاء، وحفظ 5 شكاوي، و15 شكوى أخرى مازالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 324 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، قامت خلال شهر مايو الماضي، في مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة، بالتفتيش على 196 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 13 محضراً، كما تم عقد ندوتين عماليين بإحدى المنشآت لشرح بعض مواد قانون العمل.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر مايو، بالتفتيش على 352 منشأة، وإعادة التفتيش على 247 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 73 محضراً، وإعطاء مهلة قانونية لـ348 منشأة أخرى لإزالة المخالفات والتي تم إنذارها بها.

كما تلقت المديرية 33 شكوى عمالية تم تسوية 3 شكاوى منها ودياً، وإحالة 16 شكوى إلى القضاء، وحفظ 2 شكوى، و12 شكوى أخرى مازالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 312 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي التابعة للمديرية.