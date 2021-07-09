رئيس مجلس الشيوخ ناعيا جيهان السادات: سيدة عظيمة قدمت أروع الأمثلة على عطاء ووفاء المرأة المصرية

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية عزاء لأسرة السيدة جيهان السادات التي وافتها المنية اليوم، نعى فيها الفقيدة الراحلة.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أن مصر فقدت سيدة عظيمة قدمت أروع الأمثلة على عطاء ووفاء المرأة المصرية، مشيدا بمواقفها النبيلة والوطنية أثناء حكم الرئيس محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام، داعياَ الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

وكانت جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل أنور السادات، قد توفيت صباح، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 88 عاما وذلك في أحد مستشفيات القاهرة التي كانت تعالج فيه منذ أيام، بعد عودتها من رحلة علاجية طويلة بالولايات المتحدة.

- نعي رئاسة الجمهورية

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان، إن «السيدة جيهان السادات قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة والذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة».

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

وولدت السيدة جيهان في 29 أغسطس من عام 1933 في جزيرة روضة بالعاصمة المصرية القاهرة، وهي ابنة الطبيب المصري صفوت رؤوف والبريطانية غلاديس تشارلز كوتريل اللذان التقيا في انجلترا بينما كان صفوت في جامعة شيفيلد يدرس الطب، وكانت الثالثة من بين أربعة أبناء.

وحصلت جيهان السادات على بكالوريوس في الأدب العربي، جامعة القاهرة عام 1977 ماجستير في الأدب المقارن، جامعة القاهرة عام 1980 دكتوراه في الأدب المقارن، جامعة القاهرة عام 1986, ثم نالت درجة الدكتوراه من كلية الآداب بجامعة القاهرة تحت إشراف الدكتورة العالمة سهير القلماوي، ثم بعد ذلك عملت بهيئة التدريس بجامعة القاهرة.