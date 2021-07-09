الجمعة 09 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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احرص على سلامة عائلتك.. حظك اليوم لجميع الأبراج الترابية الجمعة 9 يوليو 2021

الأبراج الترابية
الأبراج الترابية

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع الأبراج الهوائية اليوم الجمعة، 9  يوليو 2021، والتي جاءت على النحو التالي:

الأبراج الترابية: وهي برج الجدي، بروج الثور، و برج العذراء.

 

الثور

مهنياً: تكبر الأحلام، وتطرأ تغييرات إيجابية، وتتطور علاقاتك، وقد يكون لك اتصال مهم بشخص أجنبي أو ببلد غريب

عاطفياً: الحظوظ تدعم أفكارك وتطلّعاتك وطموحاتك مع الشريك، لا تراوغ ولا تستسلم للخمول، بل كن على استعداد للمواجهة

صحياً: لا تحاول الانزواء وتجنب الآخرين، بل انطلق في مشاريع ترفيهية مسلية

 

العذراء

مهناً: يجعل هذا اليوم محادثاتك ومفاوضاتك أكثر إيجابية وكما تريد أن تكون، وإذا قدّمت مساعدة فإنك تشعر بأهمية ما قمت به

عاطفياً: حاول التنويع في أسلوب تعاطيك مع الشريك، فهذا من شأنه أن يقربه منك ويبعد الخلل في العلاقة

صحياً: تجنّب التوتر قدر المستطاع، فأنت على موعد مع المتاعب، لكن ذلك يكون موقتاً.

الجدي

مهنياً: تجد طريقة تقنع بها رؤساءك في العمل بوجهة نظرك لكنك تتخوف من الإقدام على تنفيذ أحد المشاريع

عاطفياً: تعاني العلاقة المتأرجحة ضغوطاً واتهامات، حذار المتاعب الصحية واحرص على سلامة المنزل والعائلة

صحياً: اتبع تعليمات الطبيب بشأن الامتناع عن التدخين بحذافيرها، ولا تخاطر بوضعك الصحي.

صفات الأبراج الترابية 

تشترك مواليد الأبراج الترابية في بعض الصفات وسمات الشخصية، فمنها أنهم يتميزون بكونهم شخصيات متميزة شديدة الواقعية، ولهم شخصية صلبة وقوية، كما يُعرف عنهم بحبهم الشديد للعمل والتفوق، وتركيزهم الشديد على هدف معين، ويعملون بكد واجتهاد..

كما يتميز مواليد الأبراج الترابية بأنهم من أكثر الأشخاص صبرًا، فهم شخصيات صبورة إلى أقصى الحدود، يعرفون قيمة التخطيط لحياتهم،  حيث يستطيعون عمل خطط طويلة المدى، ويتميزون بالتفكير المنطقي والهدوء الظاهري، وعلى الرغم من ذلك فهم عنيدون جدا، ويتميزون بمحبتهم للجميع.

الابراج الترابية برج الثور برج العذراء برج الجدى حظك اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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