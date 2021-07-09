الجمعة 09 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«البيئة» تنظم ورشة عمل لآليات دمج التنوع البيولوجي في قطاع التخطيط العمراني

وزارة البيئة
وزارة البيئة

نظمت وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية ورشة عمل حول آليات دمج التنوع البيولوجى فى قطاع التخطيط العمرانى للعاملين بالقطاع الحكومى المتخصصين في مجال الإسكان والتخطيط العمرانى وذلك بمحافظة بورسعيد بحضور الدكتور ايمن حمادة رئيس الادارة المركزية لتغير المناخ والاستاذة سها طاهر رئيس الادارة المركزية للتعاون الدولى والمهندسة سماح صالح مدير عام التنمية البيئية بقطاع الادارة البيئية ومدير وحدة التنمية المستدامة والاستاذ وليد منصور مدير برامج المناخ والطاقة لمؤسسة فريدريش إيبرت بالاضافة الى ممثلي وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وهيئة التخطيط العمرانى وعدد من ممثلى محافظة وجامعة بورسعيد.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن ورشة العمل تعد استكمالاً لجهود الوزارة فى بناء قدرات القطاعات الحكومية، فى سبل إدماج معايير الاستدامة البيئية في خطط العمل واستمرارا للتعاون مع شركاء العمل البيئى متمثل فى مؤسسات العمل المدنى والقطاع الحكومى و الخاص لدمج مفاهيم التنوع البيولوجى بالقطاعات المختلفة ومنها قطاع التطوير العمرانى الذى يمثل أحد أهم القطاعات التنموية الحالية وخاصة فى ظل اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بإنشاء مدن جديدة خضراء متوافقة بيئياً. 
واوضحت فؤاد أن الورشة تهدف إلى دمج مفاهيم التنوع البيولوجي فى قطاع التخطيط العمرانى ورفع وعى العاملين بهذا القطاع بأهمية التنوع البيولوجى والتنمية المستدامة من خلال عرض دور شركاء العمل البيئى  فى القطاعات الحكومية العاملة فى مجال الإسكان فى حماية وصون التنوع البيولوجى وأهمية الحفاظ على الثروات الطبيعية لنا وللأجيال المستقبلية عند التخطيط لإنشاء مدن جديدة أو مشروعات عمرانية جديدة  علاوة على عرض خدمات التنوع البيولوجى والنظم البيئية للحياة على كوكب الأرض.

وأضافت وزيرة البيئة أن الورشة تضمنت عدد من القضايا والموضوعات ومنها التعريف بمبادئ واسس التنوع البيولوجي والتهديدات الواقعة عليه والقوانين واللوائح والاتفاقيات الموقعة عليها مصر فى هذا الشأن بالإضافة إلى عرض قضايا الاستدامة البيئية والتعافي الأخضر  والمدن المستدامة و مناقشة البنية التحتية المستدامة و النقل المستدام بالمدن.  

كما تضمنت الورشة مناقشة سبل  التخطيط للمدن في إطار التكيف مع التغيرات المناخية مع عرض "دراسة حالة لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل بمصر" والممول من صندوق المناخ الاخضر والتي تمثل وزارة البيئة نقطة الاتصال الوطنية للصندوق كذلك مناقشة  المياه كوسيلة لدعم التنوع البيولوجي والتخلص من المخلفات بالاضافة الى اهمية دمج التنوع البيولوجي بمشروعات الطاقة والسياحة علاوة على عرض قصة نجاح محمية وادی الحيتان كنماذج للبنية التحتية بالمحميات ودراسة حالة عن التخطيط العمراني فى كل من مدينة سانت كاترين و منطقة البلوهول بمحمية أبو جالوم.

كما تناولت الورشة تجارب ناجحة في كيفية ادارة المخلفات في المناطق الحضرية بشكل مستدام وسبل الحد من حجم المخلفات الصلبة والمنزلية بشكل عام.

وزارة البيئة مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية دمج التنوع البيولوجى قطاع التخطيط العمرانى التنوع البيولوجي

رئيس التحرير

وائل لطفي

تكريم الشهداء.. عقاب الفاسدين

الأكثر قراءة

وفاة جيهان السادات.. والرئيس السيسى يمنحها «وسام الكمال» ويطلق اسمها على «محور الفردوس»

مصر توقع عقد تنفيذ أكبر مشروع للبتروكيماويات فى إفريقيا مع «بكتل» الأمريكية

القوات المسلحة تعلن عن قبول دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية

تشييع جنازة السيدة جيهان السادات بحضور الرئيس السيسي

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 9-7-2021

«القومي للمرأة» ينعى جيهان السادات: التاريخ لن ينسى دورها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد فوزي

التقارب المصري العراقي الأردني

د. محمد عفيفي

كشك الموسيقى فى مدارسنا

ماجد حبته

العنصرية الإثيوبية.. وقفة ضرورية

مدحت بشاى

المناعة الثقافية والهوية الاجتماعية

عبد الرحيم طايع

الاغتصاب الزوجى!

منى رجب

قاعدة 3 يوليو البحرية.. بين مشاعرالفخر وذكريات يوم تاريخي

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المدارس القبطية فى مصر

د. القس صفوت البياضى

بإمكانك تصحيح مسارك

صور

جيهان السادات.. أم الأبطال

مواطنون يواجهون ارتفاع درجة الحرارة

فن النحت على جريد النخيل

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل وفاتين و450 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة الغربية

مفتى القدس يحمل الاحتلال مسئولية الاعتداء على مسجد حسن بيك فى يافا