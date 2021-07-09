الجمعة 09 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماليزيا تسجل 9180 حالة إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا
كورونا

أعلنت ماليزيا اليوم الجمعة، تسجيل 9 آلاف و180 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي أعداد الإصابات في البلاد إلى 817 ألفا و 838 حالة.

وقال المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبدالله - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية الناطق بالإنجليزية - إن ولاية " سيلانجور" كانت الأعلى من حيث تسجيل أعداد الإصابة الجديدة ؛ حيث سجلت وحدها 4 آلاف و400 حالة إصابة تلاها العاصمة كوالالمبور مسجلة ألف و271 حالة.

يذكر أن ماليزيا تخضع لحالة إغلاق صارمة منذ شهر يونيو الماضي، وذلك بعد تسجيل ارتفاع حاد في أعداد الإصابة بالفيروس، فيما كان رئيس الوزراء محيي الدين ياسين قد صرح في وقت سابق بأنه لن يتم رفع حالة الإغلاق، إلا في حال انخفاض الإصابات اليومية لأقل من 4 آلاف حالة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

تكريم الشهداء.. عقاب الفاسدين

الأكثر قراءة

وفاة جيهان السادات.. والرئيس السيسى يمنحها «وسام الكمال» ويطلق اسمها على «محور الفردوس»

مصر توقع عقد تنفيذ أكبر مشروع للبتروكيماويات فى إفريقيا مع «بكتل» الأمريكية

القوات المسلحة تعلن عن قبول دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية

تشييع جنازة السيدة جيهان السادات بحضور الرئيس السيسي

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 9-7-2021

«القومي للمرأة» ينعى جيهان السادات: التاريخ لن ينسى دورها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد فوزي

التقارب المصري العراقي الأردني

د. محمد عفيفي

كشك الموسيقى فى مدارسنا

ماجد حبته

العنصرية الإثيوبية.. وقفة ضرورية

مدحت بشاى

المناعة الثقافية والهوية الاجتماعية

عبد الرحيم طايع

الاغتصاب الزوجى!

منى رجب

قاعدة 3 يوليو البحرية.. بين مشاعرالفخر وذكريات يوم تاريخي

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المدارس القبطية فى مصر

د. القس صفوت البياضى

بإمكانك تصحيح مسارك

صور

جيهان السادات.. أم الأبطال

مواطنون يواجهون ارتفاع درجة الحرارة

فن النحت على جريد النخيل

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل وفاتين و450 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة الغربية

مفتى القدس يحمل الاحتلال مسئولية الاعتداء على مسجد حسن بيك فى يافا