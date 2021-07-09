ماليزيا تسجل 9180 حالة إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت ماليزيا اليوم الجمعة، تسجيل 9 آلاف و180 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي أعداد الإصابات في البلاد إلى 817 ألفا و 838 حالة.

وقال المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبدالله - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية الناطق بالإنجليزية - إن ولاية " سيلانجور" كانت الأعلى من حيث تسجيل أعداد الإصابة الجديدة ؛ حيث سجلت وحدها 4 آلاف و400 حالة إصابة تلاها العاصمة كوالالمبور مسجلة ألف و271 حالة.

يذكر أن ماليزيا تخضع لحالة إغلاق صارمة منذ شهر يونيو الماضي، وذلك بعد تسجيل ارتفاع حاد في أعداد الإصابة بالفيروس، فيما كان رئيس الوزراء محيي الدين ياسين قد صرح في وقت سابق بأنه لن يتم رفع حالة الإغلاق، إلا في حال انخفاض الإصابات اليومية لأقل من 4 آلاف حالة.