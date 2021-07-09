الجمعة 09 يوليو 2021
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مصر

القوى العاملة: تعيين 586 شاباً خلال يونيو بالأقصر

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام  مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، بتعيين 586 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، منهم 5 من ذوي الهمم والقدرات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذي بلغ عددهم  1608  شاباً، منهم 19 من ذوى الإحتياجات الخاصة، كما تم استخراج   125  شهادة قياس مستوى المهارة، و127 رخصة مزاولة الحرفة منهم 3 رخص لذوي القدرات، وذلك خلال شهر يونيو الماضي.

وأوضح الوزير، أن مديرية  القوى العاملة بالأقصر، قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً منها 5  منح مواليد بـ10 آلاف جنيه، ومنحة وفاة واحدة بمبلغ 2000 جنيه، فضلاً عن عمل رعاية صحية لـ 75 عاملا وعاملة ما بين كشوفات وتحاليل طبية وصرف أدوية بإجمالي 36 ألفاً و699 جنيهاً، فضلاً عن تسجيل 10 عمال جدد على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم.
كانت مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، قامت بتعيين 383 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، منهم 5 من ذوي الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذي بلغ عددهم 1346 شاباً، منهم 13 من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك خلال شهر مايو الماضي.

كما قامت المديرية خلال شهر مايو، باستخراج 153  شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة منهم 5 رخص  لذوي القدرات.

وقامت خلال شهر مايو أيضا، بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً منها 3 منح زواج بـ9 آلاف جنيه، و4 منح مواليد بـ8 آلاف جنيه، ومنحة وفاة واحدة بمبلغ 2000 جنيه، فضلاً عن عمل رعاية صحية لـ85 عاملا وعاملة ما بين كشوفات وتحاليل طبية وصرف أدوية بإجمالي 46 ألفاً و487 جنيه، فضلاً عن صرف منحة عيد العمال لـ2798 عاملاً بإجمالي مليون و399 ألف جنيه.

وزير القوى العاملة محمد سعفان مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر ذوي الهمم والقدرات القطاع الخاص كعب العمل مكاتب التشغيل

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