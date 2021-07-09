الجمعة 09 يوليو 2021
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عالم

«سي إن إن» عن وفاة جيهان السادات: من أشهر زوجات رؤساء مصر وناشطة في حقوق الإنسان

جيهان السادات
جيهان السادات

سلطت شبكة «سي إن إن» الأمريكية الضوء على وفاة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وقالت «سي ان ان» في نسختها العربية: جيهان السادات واحدة من أشهر زوجات رؤساء مصر ومن أكثرهن ظهورا وقد كانت ناشطة في مجال حقوق الإنسان.

ونعت الرئاسة، صباح اليوم، السيدة جيهان السادات، كما منحها الرئيس عبد الفتاح السيسي  وسام "الكمال".

ونشرت صفحة المتحدث باسم الرئاسة على موقع فيسبوك نعيه  لجيهان السادات وقال:  " تنعي رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة".

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة: "وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس".

أبرز المعلومات عن جيهان السادات

- اسمها بالكامل جيهان صفوت رؤوف، ولدت في محافظة القاهرة في 29 أغسطس 1933.

- ولدت جيهان لأسرة تحمل الجنسية البريطانية، حيث إن والدها كان يعمل أستاذًا جامعيًا، ويحمل الجنسية البريطانية، ووالدتها بريطانية الجنسية وتدعى جلاديس تشارلز كوتريل.

- حصلت جيهان السادات على بكالوريوس في الأدب العربي من جامعة القاهرة عام 1977.

- حصلت على ماجستير في الأدب المقارن من جامعة القاهرة عام 1980.

- حصلت على درجة الدكتوراة في الأدب المقارن من جامعة القاهرة عام 1986، نالت درجة الدكتوراة من كلية الآداب جامعة القاهرة، تحت إشراف الدكتورة العالمة سهير القلماوي.

- في 1948، التقت جيهان السادات بالرئيس الراحل محمد أنور السادات للمرة الأولى في السويس لدى قريب لها.

- تعد جيهان السادات أول سيدة أولى في تاريخ الجمهورية المصرية تخرج إلى دائرة العمل العام.

- أسست جمعية الوفاء والأمل وكانت من مشجعات تعليم المرأة وحصولها على حقوقها في المجتمع المصري في الفترة ما بين 1970 إلى 1981.

جيهان السادات
جيهان السادات
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