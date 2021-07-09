الجمعة 09 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كن حذرًا اليوم.. حظك اليوم لجميع الأبراج الهوائية الجمعة 9 يوليو 2021

الأبراج الهوائية
الأبراج الهوائية

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع الأبراج الهوائية اليوم الجمعة، 9  يوليو 2021، والتي جاءت على النحو التالي:

الأبراج الهوائية: وهي برج الدلو، برج الميزان، وبرج الجوزاء

الدلو

مهنياً: قد توقع عقداً جديداً أو تباشر عملاً آخر وتسمع كلمات الثناء والتقدير لأفكار جيدة قدمتها أولموهبة تمارسها في العمل

عاطفياً: مهما بلغت حدّة النقاش مع الشريك، فإنّ التفاهم يكون سيد الموقف ويسهم في تبديد الخلاف بينكما

صحياً: تكون قادراً على إيجاد الحلول والعلاجات المناسبة لكل ما يعتريك من آلام.

 

الميزان

مهنياً: حاذر هذا اليوم قد يحمل اليك بعض الارتباك قد تظهر معاملات تتعلّق بإرث او بمسائل  عائلية واعمل على تلطيف الاجواء وإبتعد عن القرارات غير المدروسة

عاطفياً: العلاقة تمر ببعض المشاكل، لكن سرعان ما تنقشع الرؤية وتبان الأمور على حقيقتها وتعود الأمور إلى مجاريها الطبيعية

صحياً: مارس بين الحين والآخر نشاطات متنوعة تعود عليك بالفائدة الصحية المرجوة.

 

الجوزاء

مهنياً: تعزز شعبيتك وتفرح لانتهاء مرحلة من حياتك لانك تتحمس لتبدأ اخرى اجمل من سابقاتها واكثر منفعة.

عاطفياً: الكثير من التغيرات العاطفية تحدث في حياتك ولا تعرف الى أين سوف تؤدي، لكنك تقرر في النهاية أن الوقت قد حان للثبات

صحياً: تجنّب الإرهاق وكثرة المجهود غير المبرّر، لأنك قد تواجه بعض المتاعب في الأيام المقبلة، ويستحسن أن ترتاح

صفات صحاب الأبراج الهوائية

يعرف عن أصحاب الأبراج الهوائية ميلهم إلى الازدواجية والمزاج المتقلب، ولا عجب في أنهم من الأبراج الأكثر مزاجية، كما أنهم يحبون بالمرح، ويبحثون دائمًا عن السعادة والحب، ويفضل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات في حياتهم، فهم أشخاص يعشقون التواصل ويجيدون التفاهم الجيد بشكل جيد. 

كما أنهم ماهرون في الأعمال الذهنية ومبدعون في الميدان الوظيفي ويتصف أصحاب الأبراج الهوائية بمزاجهم المتقلب ويرجع ذلك إلى طبيعتهم الهوائية كما أنهم أشخاص يتسمون بالمرح ودائماً ما يبحثون عن السعادة والحب ويميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات فهم أشخاص اجتماعيين يجيدون التواصل والتفاهم.

الأبراج الهوائية برج الدلو برج الميزان برج الجوزاء حظك اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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