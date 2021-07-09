وكيل «تعليم مطروح» يتابع سير العمل بمركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة

تابع عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الجمعة، مسار العمل بمركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة الرئيسي بمدرسة زاهر جلال، بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية، و إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ورئيس وأعضاء المركز.

- استعراض الإجراءات لتأمين صناديق الأسئلة

وقام وكيل تعليم مطروح باستعراض الإجراءات تأمين صناديق الأسئلة الحديدية والتي تصل الي مطروح جوا، بالتعاون المستمر بين وزارة التربية والتعليم والقوات المسلحة، و كذلك الإجراءات التنفيذية والتدابير التأمينية المشددة الخاصة بنقل الصناديق بالسيارات الي اللجان الامتحانية في مدن ومراكز مطروح.

وكان محافظ مطروح قد عقد اجتماعا موسعًا للوقوف على الاستعدادات والتجهيزات النهائية والإجراءات الاحترازية والوقائية الجاري تنفيذها، استعداداً لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية هذا العام، وبما يضمن تهيئة المناخ الآمن لأداء الامتحانات حرصا على سلامة وصحة الطلاب، وجميع المشاركين فى الامتحانات مع تذليل أى عقبات بالتنسيق بين كافة الاجهزة بالمحافظة والخروج بالشكل اللائق .

جاء ذلك بحضور اللواء اشرف ابراهيم السكرتير العام، وعاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم ، ورؤساء المراكز والمدن الثمانية و مديري الإدارات التعليمية وجميع الجهات المعنية بالمحافظة .

- تجهيز 17 لجنة بالمحافظة



وأشار محافظ مطروح إلى أنه تم تجهيز 17 لجنة بالمحافظة لأداء الامتحانات هذا العام يؤدى بها 1848 طالبة وطالبة منهم 1606 طالب وطالبة انتظام وعدد 240 طالب منازل وطالبين مكفوفين.

وشدد محافظ مطروح على اتخاذ أقصى درجات الحماية والأمان التى تضمن سلامة الطلاب من توفير الكمامات للطلاب والحفاظ على المسافات والإجراءات الوقائية والاحترازية بين الطلاب، وتوفير أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير والكشف الحرارى أمام مقار لجان الثانوية العامة على مستوي المحافظة ،مع التأكيد على توافر سيارة اسعاف ، وطبيب معالج بكل لجنة مع توفير مديرية الصحة لقاح كورونا لجميع المراقبين باللجان.

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