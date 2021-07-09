الجمعة 09 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طلب التحريات في وفاة طالبة أسفل «كساحة» بعد اصطدامها بـ «توكتوك» بالإسكندرية

وفاة طالبة
وفاة طالبة

قررت نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية، تجديد حبس سائق توك وآخر لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالتسبب في سقوط طالبة على الأرض، وعند محاولتها النهوض، صدمتها "كساحة" تحمل سيارة لتهشم رأسها وتسقط جثة هامدة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، والتحفظ علي كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان لفحصها.

 تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث سير بشارع 45، بمنطقة العصافرة ووجود متوفاه وعلى الفور، و على الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه ثان وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث. 

وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة طفلة تدعى "ر.ا"، طالبة في المرحلة الإعدادية، مصابة بكدمات وتهشم في الرأس نتيجة تصادم السيارة بها. 

- أقوال الشهود

وبسؤال شهود العيان تبين ان الفتاة كانت تسير في شارع 45 واصطدم بها توكتوك كان يسير بسرعه، مما تسبب في سقوطها أرضاً، وعند محاولتها النهوض، صدمتها كساحة، وأصابتها في رأسها، مما ادي الي وفاتها في الحال.

بتقنين الإجراءات تم ضبط سائقي المركبتين المتسببتين في الحادث، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

 

طفلة تصادم طفل سقوط قسم شرطة حبس الكشف الطبى حادث سير تحقيق توك توك سائق توقيع

رئيس التحرير

وائل لطفي

تكريم الشهداء.. عقاب الفاسدين

الأكثر قراءة

وفاة جيهان السادات.. والرئيس السيسى يمنحها «وسام الكمال» ويطلق اسمها على «محور الفردوس»

مصر توقع عقد تنفيذ أكبر مشروع للبتروكيماويات فى إفريقيا مع «بكتل» الأمريكية

مصدر يكشف لـ«الدستور» تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جيهان السادات

«بطل حكايتي».. كيف تعاملت جيهان السادات مع زوجها كرئيس وحبيب؟

مفاجأة.. السفينة الجانحة «إيفرجيفن» لم تغادر قناة السويس

القوات المسلحة تعلن عن قبول دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد فوزي

التقارب المصري العراقي الأردني

د. محمد عفيفي

كشك الموسيقى فى مدارسنا

ماجد حبته

العنصرية الإثيوبية.. وقفة ضرورية

مدحت بشاى

المناعة الثقافية والهوية الاجتماعية

عبد الرحيم طايع

الاغتصاب الزوجى!

منى رجب

قاعدة 3 يوليو البحرية.. بين مشاعرالفخر وذكريات يوم تاريخي

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المدارس القبطية فى مصر

د. القس صفوت البياضى

بإمكانك تصحيح مسارك

صور

جيهان السادات.. أم الأبطال

مواطنون يواجهون ارتفاع درجة الحرارة

فن النحت على جريد النخيل

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: الاستيطان وهدم المنازل يضربان ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة

إسرائيل تسجل وفاتين و450 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة الغربية