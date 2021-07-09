طلب التحريات في وفاة طالبة أسفل «كساحة» بعد اصطدامها بـ «توكتوك» بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية، تجديد حبس سائق توك وآخر لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالتسبب في سقوط طالبة على الأرض، وعند محاولتها النهوض، صدمتها "كساحة" تحمل سيارة لتهشم رأسها وتسقط جثة هامدة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، والتحفظ علي كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان لفحصها.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث سير بشارع 45، بمنطقة العصافرة ووجود متوفاه وعلى الفور، و على الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه ثان وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة طفلة تدعى "ر.ا"، طالبة في المرحلة الإعدادية، مصابة بكدمات وتهشم في الرأس نتيجة تصادم السيارة بها.

- أقوال الشهود

وبسؤال شهود العيان تبين ان الفتاة كانت تسير في شارع 45 واصطدم بها توكتوك كان يسير بسرعه، مما تسبب في سقوطها أرضاً، وعند محاولتها النهوض، صدمتها كساحة، وأصابتها في رأسها، مما ادي الي وفاتها في الحال.

بتقنين الإجراءات تم ضبط سائقي المركبتين المتسببتين في الحادث، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.