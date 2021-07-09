«لا تلجأ للمهدئات».. حظك اليوم لجميع الأبراج المائية الجمعة 9 يوليو 2021

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع الأبراج المائية اليوم الجمعة، 9 يوليو 2021، والتي جاءت على النحو التالي:

الأبراج المائية: برج السرطان، برج العقرب، وبرج الحوت

السرطان

مهنياً: تتلطف أجواء المفاوضات وكل ما له علاقة بالبحوث والتنقلات والارتباطات، كما تكون الأجواء المهنية جيّدة جدا

عاطفياً: تصرّفاتك استفزازية، وهذا قد يؤدي إلى خلاف مع الشريك، لكن العواقب ستكون بسيطة ولن تؤثر في العلاقة

صحياً: النشاط الفكري والجسدي يكون مؤشراً إيجابياً، على مدى جهوزيتك لتحمّل الضغوط.

العقرب

مهنياً: تتمكن أكثر من فرض إرادتك وتسهل الاتصالات أمامك، وقد تنتابك موجة من الشكوك والهواجس

عاطفياً: تطالك بعض الانتقادات، لكنها في الواقع موجهة لتحسين الأداء والتعاطي مع الشريك بالشكل اللائق

صحياً: ممارسة الرياضة التأملية تخفّف من التشنجات والضغط والإرهاق، فإليك بها.

الحوت

مهنياً: إنه الوقت المناسب لكي تتعمق بمساعيك، وتقدم عروضك، وتفاوض بشأن شروط العمل وتكون الظروف استثنائية.

عاطفياً: الجرأة في القرارات الحاسمة مطلوبة، لكنّ التسرّع مرفوض، ولا سيما أنّ مستقبلك مع الشريك على المحك

صحياً: لا تلجأ إلى المهدئات أو المنوّمات، كل ما في الأمر أنك تمضي نهاراً متعباً يتركك في حال من الأرق ليلاً.

صفات الأبراج المائية

يشترك مواليد الأبراج المائية، بهروبهم من أرض الواقع إلى عالم الأحلام والخيال، كما أن مواليد هذا البرج الهادئة، والرومانسية، وهم من أصحاب الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، ويبادرون فى مساعدة الآخرين فى مشكلاتهم، وكما أنهم من الناس الملتزمة وشديدة الحساسية، ويؤثرون سعادة الأخريين عن أنفسهم، ومساعدة من حولهم فى الكثير من الأمور، ومن أبرز عيوب أصحاب الأبراج المائية، هو هروبهم فى المشكلات والأزمات إلى عالمهم الخيالي، كما أنهم من الشخصيات المتسرعة فى اتخاذ قراراتهم، فلا يمهلون أنفسهم مهلة قبل الإعلان عن أفكارهم.