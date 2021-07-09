«بصمة أنثى».. 10 قصص قصيرة لمنال السويفي بمعرض الكتاب

صدر حديثا للكاتبة منال السويفي كتاب جديد بعنوان «بصمة أنثى»، وتشارك به في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52، والصادر عن دار فنون للنشر والتوزيع.

الكتاب عبارة عن 10 قصص قصيرة، ويعد الإصدار الثاني للكاتبة، بعد كتابها الأول «آخر دقات قلبي».

ومن بصمة أنثى نقرأ: لا يعلم بسره سوى صديقيه، إنهما يعلمان سر دخوله تلك الكلية المرموقة، فهدفه الخفي كان محاولة معرفة كيف تحضر المخدرات في مختبرات الكلية! في جيب “التاب” السري يوجد فراغ يملؤه كل يوم بجرعته المحددة من الهروين ويستخدم ذكاء مذهلاً فهو يحمل على التاب برنامجا يعرف منه كم الجرعة المناسبة له حتى لا تحدث له مضاعفات من الـ”overdose” الجرعة الزائدة.

وتقام فعاليات الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت عنوان "في القراءة حياة" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وإيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشرًا من 25 دولة عربية وأجنبية ويشهد المعرض هذا العام اطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركن خاص وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1 و20 جنيهًا بحد أقصى، بجانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونيًا، إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.

وشهد اليوم السادس من معرض الكتاب التى تقام تحت عنوان "في القراءة حياة" زيارة ٨٣ ألف مواطن لقاعات المعرض مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة المصرية للوقاية من إخطار كورونا.

قال هيثم الحاج علي، إن الارتفاع الملحوظ في عدد الزوار جاء بعد تطبيق قرار زيادة السعة الاستيعابية إلى ٧٠%، ما يعطى توقعات بالإقبال الجماهيرى خلال المدة المتبقية خاصة فى عطلة نهاية الأسبوع.