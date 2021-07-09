«أشغال وقت شاقة».. يوميات جديدة لمصطفى ذكري بمعرض الكتاب

صدر حديثًا عن دار روافد للنشر، كتاب «أشغال وقت شاقة»، للكاتب والسيناريست المصري مصطفى ذكري، ويتوفر الكتاب في الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52.

يعتبر الكتاب جزءا جديدا من يوميات الكاتب حيث صدر له 3 أجزاء سابقة، وهي: «أقصى ما يمكن.. يوميات 3» 2018، «حطب معدة رأسى» 2012، و«على أطراف الأصابع» 2009.

يُذكر أن مصطفى ذكرى كاتب وسيناريست مصرى، تخرج فى المعهد العالي للسينما شعبة سيناريو عام 1992، راوح في مشواره الإبداعي بين الأدب وكتابة السيناريو، في رصيده سيناريو فيلمين هما؛ «عفاريت الأسفلت» عام 1995، و«جنة الشياطين» عام 1999، ومن رواياته «هراء متاهة قوطية» و«ما يعرفه أمين»، و«لمسة من عالم غريب» و«مرآة 202» و«الرسائل» و«أسود وردي».

وتقام فعاليات الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت عنوان "في القراءة حياة" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وإيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشرًا من 25 دولة عربية وأجنبية ويشهد المعرض هذا العام اطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركن خاص وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1 و20 جنيهًا بحد أقصى، بجانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونيًا، إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.

وشهد اليوم السادس من معرض الكتاب التى تقام تحت عنوان "في القراءة حياة" زيارة ٨٣ ألف مواطن لقاعات المعرض مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة المصرية للوقاية من إخطار كورونا.

قال هيثم الحاج علي، إن الارتفاع الملحوظ في عدد الزوار جاء بعد تطبيق قرار زيادة السعة الاستيعابية إلى ٧٠%، ما يعطى توقعات بالإقبال الجماهيرى خلال المدة المتبقية خاصة فى عطلة نهاية الأسبوع.