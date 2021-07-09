منها فتح صفحة جديدة مع شريك.. حظك اليوم لجميع الأبراج النارية الجمعة 9 يوليو 2021

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع الأبراج الناريةاليوم الجمعة، 9 يوليو 2021، والتي جاءت على النحو التالي:

الأبراج النارية هى: برج الأسد، برج الحمل، وبرج القوس.

الحمل

مهنياً: الحذر مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى، فهناك تبدلات حاسمة ومهمة في المجال المهني قد تطالك وتهمشك

عاطفياً: ترغب في فتح صفحة جديدة مع الشريك، لكن الموضوع يحتاج إلى المزيد من الوقت لبلورة الأفكار كما يجب

صحياً: تكون على استعداد لتغيير نمط طعامك والسير بما يتناسب ووضعك الصحي الدقيق.

الأسد

مهنياً: التسرّع غير المبرّر ينتهي بك إلى مواقف بعيدة عن قناعاتك، عليك المبادرة إلى إعادة تصويب الوضع اليوم قبل الغد

عاطفياً: إذا أردت المضيّ في علاقتك الجديدة، عليك إنهاء علاقتك بالشريك لئلا تبقى أسير الضياع والضلال

صحياً: تفاءل دائماً بالخير، ولا تفسح الطريق أمام اليأس ليتسلل إلى نفسيتك.

القوس

مهنياً: تتميّز بنشاطك وتتألق في حقل اختصاصك، بإمكانك خوض المنافسه بنجاح، فأنت تتمتّع بدعم المسؤولين والزملاء

عاطفياً: تتجاوز بعض العقبات في علاقتك بالحبيب، وتخطط معه لعلاقة جديدة مبنية على الصراحة

صحياً: تتخطى أزمة صحية طارئة تخرج منها بدرس صحي لن تنساه مدى حييت.

صفات الأبراج النارية

وتشترك لأبراج النارية، فى عدد من الصفات، وهي الثقة الشديدة في النفس والتي تصل إلى حد الغرور، كما أنها أبراج محبة للحياة فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة، ويفضل أصحاب هذه الأبراج الإبداع فى العمل والتميز، ويعرف عن مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم، وشجاعتهم وصدقهم.

أيضًا مواليد هذا البرج، تميل إلى الحرية والانطلاق، وهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية، ومن عيوب مواليد الأبراج النارية هي االغطرسة والغرور في الحديث مع الآخرين، كما يعرف عنهم سرعة الغضب الحاد فى بعض الأحيان.