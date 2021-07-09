توقيع «حماية العقول الصغيرة من تأثيرات الإباحية الخطيرة» في معرض الكتاب

وقع الدكتور محمد عبد الجواد، أمس الخميس، كتاب «حماية العقول الصغيرة من تأثيرات الإباحية الخطيرة» بمعرض الكتاب في دورته الحالية الـ52.

الكتاب مترجم عن «دليل الوالدين لحماية الأبناء من خطر الإباحية»، الذي دخل ضمن قائمة الأعلى مبيعا عام 2017.

الكتاب يستهدف الفئات العمرية ما بين 6 أعوام وحتى 10 سنوات. وهو عبارة عن «حوار بين أم وابن» في أسلوب علمي. وفي حرص شديد على انتقاء الألفاظ التي بداخل الكتاب.

كما يقدم الكتاب إرشادات للمربين والمربيات واليافعين واليافعات حول مخاطر الإباحية على الدماغ والعلاقات والمجتمع، وكيفية التصرف عند التعرض لها في صورة قصة شيقة عبر حوار بين أم وطفلها.

وأشاد الدكتور محمد عبد الجواد بالتنظيم الجيد لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52، واتباع كافة الإجراءات الصحية اللازمة في مواجهة فيروس كورونا والالتزام بارتداء الكمامة حيث قال : «شعرت بفخر شديد ببلدي وأنها قادرة على صنع وتنظيم معرض الكتاب بهذا الأداء الرائع والتنظيم العظيم».

وانطلقت فعاليات الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في 30 يونيو وتستمر حتى 15 يوليو 2021، تحت شعار «في القراءة حياة» بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط إجراءات احترازية مشددة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وتقام فعاليات الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت عنوان "في القراءة حياة" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وإيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشرًا من 25 دولة عربية وأجنبية ويشهد المعرض هذا العام اطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركن خاص وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1 و20 جنيهًا بحد أقصى، بجانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونيًا، إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.

وشهد اليوم السادس من معرض الكتاب التى تقام تحت عنوان "في القراءة حياة" زيارة ٨٣ ألف مواطن لقاعات المعرض مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة المصرية للوقاية من إخطار كورونا.

قال هيثم الحاج علي، إن الارتفاع الملحوظ في عدد الزوار جاء بعد تطبيق قرار زيادة السعة الاستيعابية إلى ٧٠%، ما يعطى توقعات بالإقبال الجماهيرى خلال المدة المتبقية خاصة فى عطلة نهاية الأسبوع.