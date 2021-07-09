مصرع طالب أثناء محاولة سرقة عقار بجوار مدرسة في القليوبية

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بإحدى المدارس بالقليوبية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل فناء إحدى المدارس بدائرة القسم، وأمكن تحديد هوية المتوفى وتبين أنه (طالب، ومقيم بدائرة القسم) .

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء حاتم الحداد أسفرت جهوده عن أن الواقعة تتمثل فى صعود المتوفـى وآخرين أعلى سطح العقار الملاصق لسور المدرسة المكون من 9 طوابق بقصد سرقة كمية من أسياخ الحديد المثبتة بنهاية الأعمدة الخراسانية للعقار والبارزة منها، وأثناء قيامه بنزع أحد الأسياخ اختل توازنه وسقط بفناء المدرسة ووفاته، وبمعاينة سطح العقار عُثر على عدد من الأسياخ منزوعة من الأعمدة الخراسانية وملفوفين ببعض الأقمشة ممهدة للنقل ، كما أمكن تحديد مرافقى المتوفـى وتبين أنهم ( 3 أشخاص) .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالفحص، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.