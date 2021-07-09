«كل جميلة أسميها منال».. رواية رومانسية بنكهة سياسية في «روافد»

صدر حديثًا عن دار «روافد للنشر»، رواية «كل جميلة أسميها منال»، للكاتب وليد راشد، وتتوفر الرواية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية.

وتدور أحداث الرواية في الفترة الزمنية التي سبقت ثورة 30 يونيو، وتلخص الحالة السياسية في نهايات عصر مبارك، وحكم الإخوان بعد ثورة 25 يناير، وذلك في إطار رومانسي، حيث يقع بطل الرواية في الحب الذي تتقاطع مع قصته الأحداث السياسية.

وتحكي الرواية عن بطليها فريد ومنال، اللذين يقعا في الحب، ولكن يتعرض فريد للعديد من المشاكل بسبب مواقفه الشخصية، وتستعرض الرواية تأثير التغيرات السياسية على أبطال الرواية، وكيف أثرت الحالة العامة للبلاد عليهما، وكذلك تتناول الرواية شرائح المجتمع المختلفة خلال تلك الفترة الصعبة.

وليد راشد كاتب ورسام ومصمم جرافيك من مواليد دمنهور عام 1974 درس في كلية التربية جامعة الإسكندرية وعمل بوزارة التربية والتعليم منذ عام 1999 كما عمل بدول الخليج لأربع سنوات، وله عدة مؤلفات في مجال التصميم وتعليم الرسم ومجموعة قصص قصيرة جدًا بعنوان «حتى إشعار آخر» صدرت عام 2000.

وتستمر الدورة الـ 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب حتى يوم 15 يوليو 2021، تحت شعار «فى القراءة حياة»، ومن المقرر أن يستقبل المعرض جمهوره يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، ماعدا يوم الجمعة حيث تبدأ الزيارة من الساعة الواحدة ظهرا وحتى العاشرة مساء.

وتقام فعاليات الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت عنوان "في القراءة حياة" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وإيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشرًا من 25 دولة عربية وأجنبية ويشهد المعرض هذا العام اطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركن خاص وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1 و20 جنيهًا بحد أقصى، بجانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونيًا، إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.

وشهد اليوم السادس من معرض الكتاب التى تقام تحت عنوان "في القراءة حياة" زيارة ٨٣ ألف مواطن لقاعات المعرض مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة المصرية للوقاية من إخطار كورونا.

قال هيثم الحاج علي، إن الارتفاع الملحوظ في عدد الزوار جاء بعد تطبيق قرار زيادة السعة الاستيعابية إلى ٧٠%، ما يعطى توقعات بالإقبال الجماهيرى خلال المدة المتبقية خاصة فى عطلة نهاية الأسبوع.