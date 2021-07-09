أمريكا تطالب بجرعة ثالثة من لقاح كورونا لمواجهة متغير «دلتا»

قال كبير العلماء في شركة الأدوية الأمريكية «فايزر»، أمس الخميس، إن شركته تعتزم مطالبة المنظمين الأمريكيين بالتصريح بمنح المواطنين جرعة ثالثة معززة من لقاح فيروس كورونا خلال الشهر المقبل.

وحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، فقد استند الاقتراح إلى أدلة على زيادة خطر الإصابة مرة أخرى بالفيروس بعد مرور 6 أشهر من التلقيح، وذلك بسبب انتشار متغير دلتا شديد العدوى.

وقد بدأت شركة الأدوية الأمريكية وشريكتها الألمانية BioNTech في تصميم نسخة من لقاحهما خصيصًا لمكافحة متغير دلتا شديد العدوى، كما قال مايكل دولستن كبير المسئولين العلميين بشركة فايزر.

ومع ذلك، لا تعتقد الشركات أنها ستحتاج إلى استبدال الإصدار الحالي من اللقاحات الناجحة للغاية.

وقال دولستن إن الانخفاض الذي تم الإبلاغ عنه مؤخرًا في فعالية اللقاح في إسرائيل يرجع في الغالب إلى العدوى لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم في يناير أو فبراير.

وقالت وزارة الصحة في البلاد إن فعالية اللقاح في الوقاية من العدوى والأمراض التي تظهر على شكل أعراض تراجعت إلى 64٪ في يونيو.

بينما قال دولستن، في مقابلة: "لقاح فايزر فعال للغاية ضد متغير دلتا، ولكن بعد ستة أشهر، من المحتمل أن يكون هناك خطر الإصابة مرة أخرى حيث تتضاءل الأجسام المضادة ، كما هو متوقع".

ولم تنشر شركة فايزر المجموعة الكاملة للبيانات الإسرائيلية يوم الخميس، لكنها قالت إنها ستنشر قريبا.

وشدد على أن البيانات الواردة من إسرائيل وبريطانيا تشير إلى أنه حتى مع انخفاض مستويات الأجسام المضادة، يظل اللقاح فعالًا بنسبة 95٪ ضد الأمراض الشديدة.

وأظهر اللقاح، الذي تم تطويره مع شريك ألماني، BioNTech SE، فعالية بنسبة 95 ٪ في الوقاية من أعراض فيروس كورونا في تجربة سريرية أجرتها الشركات العام الماضي.

وقال دولستن إن البيانات المبكرة من الدراسات الخاصة بالشركة تظهر أن جرعة معززة ثالثة تولد مستويات من الأجسام المضادة أعلى من 5 إلى 10 أضعاف من بعد الجرعة الثانية ، مما يشير إلى أن الجرعة الثالثة ستوفر حماية واعدة.

وقال إن العديد من البلدان في أوروبا وأماكن أخرى قد اتصلت بالفعل بشركة فايزر لمناقشة الجرعات المعززة، وأن البعض قد يبدأ في إدارتها قبل الحصول على إذن أمريكي محتمل.

وقال دولستن إنه يعتقد أن الجرعة المعززة مهمة بشكل خاص في الفئات العمرية الأكبر سنًا.