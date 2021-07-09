حكاية في كتاب وكارتون.. تعرف على فعاليات أطفالنا اليوم

تعرض المنصة الرسمية للفعاليات الثقافية المقامة على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، افتراضيا، مجموعة من الحلقات ضمن البرنامج الثقافي للطفل، اليوم الجمعة، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا، وحتى الساعة 12 ظهرا.

تبدأ الفعاليات بمحور الفنون التشكيلية، حيث تذاع حلقة لوحات متحركة يقدمها إسماعيل الناظر، وبعدها تذاع حلقة عن أفلام معهد السينما ضمن برنامج الفن الثامن، ثم يأتي موعد عرض حلقة من كارتون تيمو وفيرو ضمن برنامج كارتون كارتون، ثم حكاية في كتاب، وتنتهي الفعاليات في تمام الساعة 12 ظهرا بعد عرض حلقة من برنامج في الكتب حياة تقدمه الكاتبة فاطمة المعدول

وتستمر الدورة الـ 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب حتى يوم 15 يوليو 2021، تحت شعار «فى القراءة حياة»، ومن المقرر أن يستقبل المعرض جمهوره يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، ماعدا يوم الجمعة حيث تبدأ الزيارة من الساعة الواحدة ظهرا وحتى العاشرة مساء.

وتقام فعاليات الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت عنوان "في القراءة حياة" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وإيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشرًا من 25 دولة عربية وأجنبية ويشهد المعرض هذا العام اطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركن خاص وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1 و20 جنيهًا بحد أقصى، بجانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونيًا، إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.

وشهد اليوم السادس من معرض الكتاب التى تقام تحت عنوان "في القراءة حياة" زيارة ٨٣ ألف مواطن لقاعات المعرض مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة المصرية للوقاية من إخطار كورونا.

قال هيثم الحاج علي، إن الارتفاع الملحوظ في عدد الزوار جاء بعد تطبيق قرار زيادة السعة الاستيعابية إلى ٧٠%، ما يعطى توقعات بالإقبال الجماهيرى خلال المدة المتبقية خاصة فى عطلة نهاية الأسبوع.