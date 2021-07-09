مصدر أمنى يكشف حقيقة اعتداء تاجر مخدرات على محام بالهجانة

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداولته إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بشأن تعرض محامى للاعتداء من قبل شخص يقوم ببيع المواد المخدرة أسفل مسكنه بمنطقة عزبة الهجانة بمحافظة القاهرة، حال طلبه منه مغادرة المكان.

وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تمامًا عن الصحة جملةً وتفصيلًا، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وقوع مشاجرة بين طرف أول (محامى– شقيقيه) طرف ثانى (مالك ورشة نجارة "له معلومات جنائية- وزوجته - شقيقه) بسبب خلافات الجيرة.

وعقب ذلك حضر الأول من الطرفين للقسم وتم التصالح فيما بينهما بديوان القسم بالتراضى، وطلبا إثبات تصالحهما رغبة منهما فى ذلك، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة دون ثمة تجاوزات تجاه أى من الطرفين.

كما تبين انتحال "مالك الورشة" (الأول من الطرف الثانى) لصفة شقيقه، خشية ضبطه فى حكم قضائى صادر ضده، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.