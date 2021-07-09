الجمعة 09 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس اتحاد الخبراء العرب: يجب تسخير الذكاء الاصطناعي من أجل السلام

أحمد بن محمد الجروان
أحمد بن محمد الجروان

أكد أحمد بن محمد الجروان، رئيس اتحاد الخبراء العرب، خلال كلمته التي ألقاها في الدورة الرابعة لملتقي الاتحادات العربية النوعية المتخصصة المقام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالعالمين الجديدة تحت رعاية وحضور أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أنه يجب تسخير الذكاء الاصطناعي من أجل خدمة السلام والبشرية.

وأك  رئيس اتحاد الخبراء العرب، أنه حان الوقت لكي نتحد ونعمل من أجل ترسيخ السلام ويجب إتخاذ استراتيجيات وتقنيات جديدة على المستوى العالمي لحفظ السلام العالمي الكامل، مشيرا إلى أنه يجب أن نعمل معا بشكل حقيقي ومتحد لتطوير ودعم مبادرات السلام والتسامح  قائلا “نحن نزرع اليوم لنحصد غدا عالم يسوده التسامح والسلام”.

كما أحمد بن محمد الجروان الدعوة إلى كل الأتحادات العربية الي تسمية خبير من كل إتحاد مسجل بجامعة الدول العربية ليكون تحت مظلة اتحاد الخبراء العرب لتمثيل كافة القضايا التي تهم العالم العربي.

 كذلك فإن المجلس العالمي للتسامح والسلام يقدم منح دراسية في الماجستير والدكتوراة لمن يرغب في دراسة التسامح والسلام في الجامعات الدولية وأن يتم التنسيق لذلك ايضا مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

أحمد بن محمد الجروان إتحاد الخبراء العرب ملتقي الإتحادات العربية النوعية المتخصصة الذكاء الاصطناعي الأتحادات العربية

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