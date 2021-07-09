الجمعة 09 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مأموريات أمنية لضبط مصور فيديوهات موكا حجازى

موكا حجازي
موكا حجازي

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مصور فيديوهات موكا حجازي الإباحية التي ظهرت فيها بإيحاءات جنسية راقصة.

وأقرت فتاة التيك توك موكا حجازي في محضر الضبط، بأن أحد الأشخاص ساعدها في تصوير تلك المقاطع وبثها، بهدف تحقيق شهرة وتحقيق نسب مشاهدة، وبث إعلانات لبعض المحال تتحصل من خلالها على أرباح مالية.

كما أقرت الفتاة بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانوني ضدها، وتباشر النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.

وظهرت فتاة تدعى «موكا حجازي»، خلال مقطع الفيديو بصورة غير لائقة، متعدّية على الثوابت والعادات والتقاليد مما يوقعها تحت طائلة نشر الفاحشة والتحريض على الفسق والفجور.

وكان قد تقدم المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد فتاة الـ"تيك توك" موكا حجازي، لاتهامها بنشر الفسق والفجور.

وذكر فرحات في بلاغه أنه انتشر في الآونة الأخيرة فتاة تدعى موكا حجازي، على نفس خطى الفتيات التي سبقتها مثل حنين حسام، ومودة الأدهم، وريناد عماد، وهدير الهادي، ومنار سامي، وسما المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي تيك توك واليوتيوب، بل هي أشد منهن لأنها لم ترتدع من المحاكمات المعلن عنها جميعًا، نعلم أن الغرض من إعلان العقوبات هو تحقيق الردع العام للحد من وقوع مثل هذه الجرائم في حق المجتمع والردع الخاص للمتهم القائم بالفعل.

الأجهزة الأمنية موكا حجازي المقاطع الضبط الفيديو

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