الجمعة 09 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

منظمة إغاثية تدعو قبل اجتماع مجموعة العشرين لتقديم مساعدات كورونا للدول الفقيرة

مجموعة العشرين
مجموعة العشرين

دعت منظمة "وان" التنموية قبل اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين إلى منح مساعدات بالمليارات ومزيد من اللقاحات إلى الدول الفقيرة، التي تعاني بشدة من وطأة جائحة كورونا. 

وقالت كارولينه ليرشه من المنظمة، إن موجة كورونا الثالثة تعصف بشدة بسكان قارة إفريقيا غير المطعمين إلى حد كبير، مضيفة أن هذه الدول ليست لديها فرصة لفعل الكثير حيال الأمر، مؤكدة أهمية اتخاذ رد فعل واضح "الآن وليس في وقت ما".

وتدعو المنظمة دول مجموعة العشرين إلى منح جزء كبير من حقوق السحب الخاصة بها لدول فقيرة.

ويتعلق الأمر بنوع من احتياطي العملة، وهي وسيلة تسديد دولية طورها صندوق النقد الدولي للبلدان الأعضاء، وأوضحت المنظمة أنه عند توفير المزيد من النقد سيكون بإمكان البلدان الأكثر فقرًا تحسين رعايتها الصحية ودعم السكان والاقتصاد.

كما دعت المنظمة الدول الصناعية والتجارية الكبرى للعمل من أجل توزيع عادل للقاحات الكورونا، وقالت ليرشه: "بينما تلقى حوالي 60% من الألمان جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، لم يتم تطعيم واحد بالمئة من السكان في إفريقيا"، مضيفة أن مثال الهند أظهر العواقب الوخيمة التي يمكن أن تحدث، وقالت: "يتعين على الدول الغنية تقديم المزيد من جرعات التطعيم حتى يتم حماية الناس في الدول الفقيرة أيضا"، مشيرة إلى أن ألمانيا وحدها ستتلقى أكثر من 100 مليون جرعة لقاح تزيد عن حاجتها هذا العام.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

مساعدات بالمليارات كورونا اللقاحات الدول الفقيرة مجموعة العشرين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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