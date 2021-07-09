فرنسا تتراجع عن تحذيرات سابقة بشأن خطورة تفشى كورونا فى إسبانيا والبرتغال

سعت حكومة فرنسا إلى تهدئة المخاوف بشأن قضاء العطلات في إسبانيا والبرتغال، في تراجع عن التحذيرات التي أصدرها وزير فرنسي في وقت سابق بشأن سرعة انتشار سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا.



وصرح وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر" اليوم الجمعة، بأن "المواطنين الذين حجزوا لقضاء عطلات في إسبانيا والبرتغال، أو دول أخرى، لا يجب أن يشعروا بالقلق".

وأكد الوزير أن السفر إلى هذه الدول ممكن بالنسبة للأشخاص الذين يحملون "تصاريح مرور صحية"، في إشارة إلى المنظومة التي وضعها الاتحاد الأوروبي للتحقق من الذين حصلوا على لقاحات مضادة لفيروس كورونا أو تعافوا من المرض، أو ثبت خلوهم منه بالفحوص الطبية.



وكان وزير الشئون الأوروبية الفرنسي، كليمنت بون، قد أصدر أمس ما وصفه بـ"رسالة تحذير" بشأن إسبانيا والبرتغال، وفاقمت تصريحاته حالة الغموض التي تكتنف خطط قضاء العطلات في الوقت الذي يحاول فيه السائحون استيعاب القواعد المعقدة بشأن اللقاحات والحجر الصحي وإجراءات العزل.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الاقتصاد البرتغالي، بدرو سيزا فييرا، قوله إنه يتعين على الدول الاعتماد على نظام شهادات التطعيم المعمول به حاليًا، موضحًا أن هذا النظام يسمح بتقييم درجة الخطورة بشكل أقل حسب كل منطقة، وبشكل أكبر من خلال "تقييم الوضع الخاص بكل شخص يعتزم السفر".

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.