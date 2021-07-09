الجمعة 09 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

محمود فرحات يكشف تفاصيل العرض المسرحي الجديد «الشيخ أيوب»

محمود فرحات
محمود فرحات

قال الفنان محمود فرحات، أحد أبناء مبادرة ابدأ حلمك التي أطلقتها وزارة الثقافة، منذ أكثر من عامين، إن الفضل يعود لقصور الثقافة في إمداده بالشجاعة والقوى للوقوف على خشبة المسرح، من خلال تدريبه معها، وهو ما دفعه في الوقت الحالي للتجهيز لعرض مسرحي جديد يعمل اسم "الشيخ أيوب".

وأضاف أن عرض الشيخ أيوب يندرج تحت المسرح الكوميدي والمقرر أن يبدأ بروفاته خلال الأيام القليلة المقبلة لعرضه على مسارح قصور الثقافة، لافتا إلى أن الهدف من العرض رفع العبء على المواطنين وجذبهم للمسرح من جديد بعد غياب عنه طال عدة سنوات.

ولفت إلى أن العرض المسرحي يشارك فيه مجموعة من الشباب الموهوب، خريجي مبادرة ابدأ حلمك، التي اكتشفت العديد منهم خلال الفترة الماضية ودعمتهم للاستمرار فيما يحبونه.

وأشار إلى أنه يعشق المسرح منذ صغره، ويمتلك الموهبة ومبادرة ابدأ حلمك دفعته لأن يخرج الطاقة التي بداخله للجمهور.

ونه بأن مسرح قصور الثقافة في الوقت الحالي أصبح له صدى كبير، لما يقدمه من عروض مسرحية مختلفة خلال الفترة الماضية.

يذكر أن الهيئة العامة لقصور الثقافة هي هيئة مصرية تهدف إلى المشاركة في رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير في مجالات السينما والمسرح والموسيقى والفنون الشعبية والتشكيلية ونشاط الطفل وخدمات المكتبات في المحافظات.

وتهدف الهيئة إلى المشاركة في رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير في مجالات السينما والمسرح والموسيقى والفنون الشعبية والفنون التشكيلية وخدمات المكتبات في المحافظات من خلال بيوت وقصور الثقافة والمكتبات.

وأنشئت الهيئة العامة لقصور الثقافة في مصر في بادئ الأمر تحت مسمي الجامعة الشعبية عام 1945، وتغير اسمها في سنة 1965 إلي جهاز الثقافة الجماهيرية. في عام 1989 صدر القرار رقم 63 لتتحول إلي هيئة عامة ذات طبيعة خاصة وأصبح اسمها الهيئة العامة لقصور الثقافة وتابعة لوزارة الثقافة.

محمود فرحات مسارح قصور الثقافة الشيخ أيوب المسرح الكوميدي مبادرة ابدأ حلمك

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