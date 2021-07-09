إسرائيل تسجل وفاتين و450 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شهدت أعداد المصابين الجدد بفيروس كورونا في "إسرائيل" اليوم الجمعة، إذ جرى تسجيل وفاتين و450 إصابة خلال 24 ساعة.

وقد أجرت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس 71 ألف فحص تبين من خلالها إصابة ما نسبته 0.7%.

وتراجعت الصحة الاسرائيلية عن عدد الإصابات الخطرة الذي أعلنته مسبقًا، وكان 46 إصابة، مشيرة إلى أن العدد 37 فقط.

وقد سجلت السلطات الصحية في إسرائيل، أمس ، 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 844 ألفًا و684 إصابة.



وذكرت وزارة الصحة - في بيان أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية - أنه بهذه الحصيلة تتجاوز الإصابات اليومية عتبة الـ 500 إصابة في إسرائيل لليوم الثالث على التوالي، مضيفة أنه من بين المرضى الحاليين يوجد 46 مريضًا في حالة حرجة، تم وضع 16 منهم على أجهزة التنفس الصناعي.



- ترتيب الدول بحسب إصابات كورونا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، و فرنسا، و تركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.