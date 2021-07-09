بداية موسم الفيضان.. أمطار متوسطة على الهضبة الإثيوبية والمستنقعات

كشفت نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والري، عن عدم سقوط أمطار على جميع محافظات الجمهورية، اليوم الجمعة، مع طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، بينما يكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية، فيما يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.



كما تشير نماذج التنبؤ بمركز التنبؤ بالفيضان بوزارة الموارد المائية والرى، إلى سقوط أمطار خفيفة إلى غزيرة على الهضبة الإثيوبية تتراوح ما بين 5_20 مم، وخفيفة إلى متوسطة على البحيرات الاستوائية من 3_15، وخفيفة على منطقة المستنقعات تتراوح بين 3_5 مم ، اليوم الجمعة.



وأشارت النتائج إلى أن ذلك يأتي في بداية موسم سقوط الأمطار ومع قدوم فيضان النيل بداية من يوليو الجارى ، خاصة أن نطاق الأمطار فى القارة الأفريقية يشمل المنطقة الاستوائية والمنطقة المدارية شمالا حتى الخرطوم بمعدل من 1000 إلى 2000 مم سنويا، كما أن سقوط بعض الأمطار يبدأ في الغزارة مع بدء الفيضان حاليا.



من جهتها، قالت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم تقدير كميات المياه القادمة من أعالي النيل باستخدام أحدث تقنيات للتعامل مع صور الأقمار الصناعية التى يتم تحديثها يوميًا مع استخدام النماذج الرياضية المتخصصة لقياس توقيتات ومعدﻻت سقوط الأمطار بحوض النيل.

كما تعد الأمطار بمثابة افتتاحية مبكرة للأمطار في إثيوبيا، بالإضافة إلى أن الإيراد السنوي لنهر النيل من كمية الأمطار التي تسقط على الهضبة الإثيوبية على مدار الموسم الرئيسي بداية من يوليو الجارى وحتى سبتمبر يمثل 85% من إيراد النيل، كما يتضح الإيراد النهائي في نهاية سبتمبر المقبل، لأن شدة الأمطار قد تتغير من شهر إلى آخر، إلا أن هناك شواهد تبشر ببدء الأمطار الغزيرة على بحيرة فيكتوريا وإرتفاع معدلات الفيضان المقبل.