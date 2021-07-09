الجمعة 09 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

قبل الامتحان.. دعاء لطلاب الثانوية العامة 2021 مكتوب

أرشيفية
أرشيفية

يحصد دعاء لطلاب الثانوية العامة 2021 نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل قبل انطلاق امتحاناتهم خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لتهدئة التوتر العصبى الذي يشعر به الطلاب، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أفضل الأدعية الامتحانات والمذاكرة ومواعيد انطلاق امتحانات الثانوية العامة.

دعاء لطلاب الثانوية العامة 2021 مكتوب

يبحث الكثير أولياء أمور طلاب الثانوية العامة عن أدعية تهدئ من خوف أبنائهم من خوض تجربة الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي ( 2020_2021) والتي تحدد مصيرهم ودراستهم الجامعية ومجال تخصصهم المستقبلي ولعل من أبرزها دعاء سيدنا موسى "ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل العقدة من لساني يفقه قولي" أو " اللهم ألهمني علما انتفع به وانفع به غيري وارزقني فهم النبيين والصديقين والصالحين اللهم أرزقني سرعة إلهام الملائكة المقربين" أو " اللهم يا معلم موسى علمني ويا مفهم سليمان فهمني ويا من أتيت لقمان الحكمة وفصل الخطاب ألهمني من العلم ما أنفع به خلقك".

أدعية مذاكرة طلاب الثانوية العامة والأزهرية

هناك بعض الأدعية المخصصة للمذاكرة و استرجاع المعلومات عند الحاجة إليها أثناء الامتحانات يجب أن يحفظها طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية المقبلين على خوض الامتحانات النهائية وتحديد مصير دراستهم الجامعية لعل من أبرزها " اللهم ألطف بنا في كل أمر عسير فإننا نسألك اليسر في كل عسر والفرج من كل كرب" " اللهم رد إلي كل ما ذاكرت وما حفظت من علمك النافع عند الحاجة إليه" أو " أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن ترد إلي كل ما حفظت وما فهمت عند أداء الامتحانات" أو " الله فرج همي ويسر أمري يا أرحم الراحمين".

اقرأ أيضاً

أبرز أدعية طلاب الثانوية العامة

موعد امتحانات الثانوية العامة 2021

يرغب الكثير من أولياء الأمور في معرفة دعاء لطلاب الثانوية العامة 2021 قبل انطلاق امتحاناتهم في 10 يوليو الجاري ويستمر حتى 2 أغسطس المقبل داخل لجان مدرسة بورقة امتحانية حيث وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطة استراتيجية صارمة لضمان سير الامتحانات وفقا للإجراءات الاحترازية التي نصحت بها منظمة الصحة العالمية لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا بين الطلاب حيث تم الأخذ في الاعتبار المسافات الآمنة أثناء توزيع الطلاب داخل اللجان كما تم تخصيص غرفة عزل للتعامل الفوري مع الطلاب الذين يظهر عليهم أعراض الفيروس.

دعاء لطلاب الثانوية العامة 2021 طلاب الثانوية العامة 2021 الثانوية العامة دعاء سيدنا موسى الأدعية المخصصة للمذاكرة وزارة التربية والتعليم الامتحانات

رئيس التحرير

وائل لطفي

تكريم الشهداء.. عقاب الفاسدين

الأكثر قراءة

وفاة جيهان السادات.. والرئيس السيسى يمنحها «وسام الكمال» ويطلق اسمها على «محور الفردوس»

مصر توقع عقد تنفيذ أكبر مشروع للبتروكيماويات فى إفريقيا مع «بكتل» الأمريكية

القوات المسلحة تعلن عن قبول دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية

تشييع جنازة السيدة جيهان السادات بحضور الرئيس السيسي

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 9-7-2021

«القومي للمرأة» ينعى جيهان السادات: التاريخ لن ينسى دورها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد فوزي

التقارب المصري العراقي الأردني

د. محمد عفيفي

كشك الموسيقى فى مدارسنا

ماجد حبته

العنصرية الإثيوبية.. وقفة ضرورية

مدحت بشاى

المناعة الثقافية والهوية الاجتماعية

عبد الرحيم طايع

الاغتصاب الزوجى!

منى رجب

قاعدة 3 يوليو البحرية.. بين مشاعرالفخر وذكريات يوم تاريخي

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المدارس القبطية فى مصر

د. القس صفوت البياضى

بإمكانك تصحيح مسارك

صور

جيهان السادات.. أم الأبطال

مواطنون يواجهون ارتفاع درجة الحرارة

فن النحت على جريد النخيل

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل وفاتين و450 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة الغربية

مفتى القدس يحمل الاحتلال مسئولية الاعتداء على مسجد حسن بيك فى يافا