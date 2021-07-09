قبل الامتحان.. دعاء لطلاب الثانوية العامة 2021 مكتوب

يحصد دعاء لطلاب الثانوية العامة 2021 نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل قبل انطلاق امتحاناتهم خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لتهدئة التوتر العصبى الذي يشعر به الطلاب، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أفضل الأدعية الامتحانات والمذاكرة ومواعيد انطلاق امتحانات الثانوية العامة.

دعاء لطلاب الثانوية العامة 2021 مكتوب

يبحث الكثير أولياء أمور طلاب الثانوية العامة عن أدعية تهدئ من خوف أبنائهم من خوض تجربة الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي ( 2020_2021) والتي تحدد مصيرهم ودراستهم الجامعية ومجال تخصصهم المستقبلي ولعل من أبرزها دعاء سيدنا موسى "ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل العقدة من لساني يفقه قولي" أو " اللهم ألهمني علما انتفع به وانفع به غيري وارزقني فهم النبيين والصديقين والصالحين اللهم أرزقني سرعة إلهام الملائكة المقربين" أو " اللهم يا معلم موسى علمني ويا مفهم سليمان فهمني ويا من أتيت لقمان الحكمة وفصل الخطاب ألهمني من العلم ما أنفع به خلقك".

أدعية مذاكرة طلاب الثانوية العامة والأزهرية

هناك بعض الأدعية المخصصة للمذاكرة و استرجاع المعلومات عند الحاجة إليها أثناء الامتحانات يجب أن يحفظها طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية المقبلين على خوض الامتحانات النهائية وتحديد مصير دراستهم الجامعية لعل من أبرزها " اللهم ألطف بنا في كل أمر عسير فإننا نسألك اليسر في كل عسر والفرج من كل كرب" " اللهم رد إلي كل ما ذاكرت وما حفظت من علمك النافع عند الحاجة إليه" أو " أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن ترد إلي كل ما حفظت وما فهمت عند أداء الامتحانات" أو " الله فرج همي ويسر أمري يا أرحم الراحمين".

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أبرز أدعية طلاب الثانوية العامة

موعد امتحانات الثانوية العامة 2021

يرغب الكثير من أولياء الأمور في معرفة دعاء لطلاب الثانوية العامة 2021 قبل انطلاق امتحاناتهم في 10 يوليو الجاري ويستمر حتى 2 أغسطس المقبل داخل لجان مدرسة بورقة امتحانية حيث وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطة استراتيجية صارمة لضمان سير الامتحانات وفقا للإجراءات الاحترازية التي نصحت بها منظمة الصحة العالمية لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا بين الطلاب حيث تم الأخذ في الاعتبار المسافات الآمنة أثناء توزيع الطلاب داخل اللجان كما تم تخصيص غرفة عزل للتعامل الفوري مع الطلاب الذين يظهر عليهم أعراض الفيروس.