زوجة “الكلب”.. البلوجر هبة مبروك تثير جدلا بمواقع التواصل (فيديوجراف)

سخرية وجدل واسع شهدتها مواقع التواصل بإعلان البلوجر هبة مبروك زواجها من كلب، في إشارة إلى معاناتها مع تجربة «الزواج».

نشرت “مبروك” صورتها بفستان الفرح برفقة الكلب ظهر الكلب يحمل ورقة مكتوب عليها “حفل زفاف”، وعلقت البلوجر على الصورة وكتبت: “ضل كلب ولا ضل… كملوا انتوا بقى”.

أعلنت في وقت لاحق أن تصوير الحدث جاء كمداعبة لجمهورها.

البلوجر الشهيرة ظهرت لأول مرة على منصات التواصل في 2018 يتابعها ما يقرب من مليون و100 ألف متابع على حساباتها المختلفة.

تنتمي البلوجر لأسرة مهتمة بمواقع التواصل ولدى أخيها مليون متابع.

هبة أعلنت مؤخرًا مشاركتها في فيلم "العلمين" مع خالد سليم وأحمد كرارة، لديها طفل من زوجها السابق “عبدالرحمن”.

من جانبها؛ علقت دار الإفتاء، على واقعة جلسة تصوير زفاف أدتها البلوغر هبة مبروك، لتعلن من خلالها عن زواجها من كلب، معتبرة أن من يقوم بالزواج بطريقة يكون فيها بحثا عن الشهرة ”من عدم حسن الأخلاق“.

وقالت دار الإفتاء، في منشور لها نشرته عبر ”تويتر“، إنه ”لا مزاح فيما عظم الدين من شعائر، مبينة أن انتقاص وازدراء الشعائر الدينية التي يعد الأصل فيها التعظيم فهو أمر منهي عنه“.