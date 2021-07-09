رئيس سلطة الطيران: لم نتلقى أي إخطارات بشأن تشغيل الرحلات الروسية (خاص)

بعد إعلان بوتين رفع الحظر

قال المهندس أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدن، عن أن السلطة لم تتلقى حتى الآن أي إخطارات بشأن تشغيل الرحلات بين المطارات الروسية ومطاري شرم الشيخ والغردقة، هلى خلفية قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس، بتسيير الرحلات الجوية إلى المنتجعات في مصر.

وأضاف نوير، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الأحد المقبل سيشهد جدية الروس في عودة الرحلات، وفِي حالة إذا كان هناك طلبات أو إخطارات لتشغيل الرحلات سيتم تلقيها ابتداء من الأسبوع المقبل لتحسم كافة التساؤلات المتداولة حول إعادة تشغيل الطيران بين مصر وروسيا، مشيرا إلى أنه في حالة تقديم إخطارات من قبل شركات الطيران الروسية المنتظمة أو الشارتر ستبداء يوم الأحد المقبل.



شروط الدخول للمطارات المصريةً

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دونتحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشماليةوالجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمةمن هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسىعلم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية،فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.



