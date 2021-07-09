الجمعة 09 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مزودة بحزام أمان.. تصميم «عوامة» لذوي الهمم بشواطئ الإسكندرية

عوامة خاصة بذوي الهمم
عوامة خاصة بذوي الهمم

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن تصميم فكرة «عوامة» تناسب ذوي  الاحتياجات الخاصة، و ذلك  في إطار تشجيع اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، ودعمه للأفكار التي تخدم ذوي الهمم ، ومن منطلق حرص الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على توفير كافة السبل لضمان راحتهم واستمتاعهم بالشاطئ.

وقامت جهاد نجيب، إحدى موظفات الإدارة بتصميم وتصنيع عوامة تناسب جميع الفئات من ذوي الهمم وكبار السن، ومزودة بحزام أمام تمكنهم من النزول للبحر بأمان تام.

 - تجربة العوامة على شاطئ المندرة في الإسكندرية

وقد شهد اللواء جمال رشاد، تنفيذ المراحل الأولي لعملية التصنيع وتم تجربتها من قبل عمال الإنقاذ والتأكد من صلاحيتها وتوفير عامل الأمان بها قبل الأذن بتصنيع المزيد منها، كما تم استخدامها أمس على شاطئ المندرة المجاني من قبل ضيوف الإدارة من ذوي الهمم وبمعاونة أفراد الإنقاذ بالشاطئ، حيث لاقت استحسان الحضور وإعجاب وفرحة ذوي الهمم واصاب الكراسي المتحركة.

وتقدمت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالشكر والتقدير إلى الزميلة جهاد نجيب، كما أعلنت  الادارة ترحيبها بكل الأفكار والمساهمات التي تساعد على تحقيق فكرة الدمج المجتمعي لذوي الهمم وخاصة على شواطئ الإسكندرية.

- تخصيص جزء بشاطئ المندرة لذوي الهمم

وكانت قد خصصت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، جزء خاص بذوى الهمم بشاطئ المندرة المجاني شرق الإسكندرية، ضمن خطة المحافظة بتخصيص مساحة من شواطئ المحافظة لتكون فى إستقبال ذوى الهمم.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه تم إمداد المساحة المخصصة بمقاعد مخصصة لهم بالإضافة إلى 2 كرسى متحرك أحدهما مخصص للإستخدام فى دورة المياه، كما تم إمداد المساحة بسرير خاص للاستلقاء وكذلك  إنشاء "رامب" للمساعدة في الوصول حتي مياه البحر. مؤكدًا أن محافظة الإسكندرية لن تدخر جهدا فى سبيل إسعاد ذوى الهمم وادخال البهجة علي نفوسهم.

ومن جانبه قال العميد طارق جاهين، مسؤول قطاع شواطئ المنتزه، أن شاطئ المندرة المجاني، منشأ مجاني كامل  بداية من الدخول، واستخدام الكراسي، شمسية، وجميع الخدمات تقدم بشكل مجاني تمامًا، تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتوفير شاطئ مجاني لأهل الإسكندرية وزائريها.

واضاف لـ « الدستور» أنه تم إنشاء منطقة خاصة لذوي الهمم، لها بوابة خاصة، وتم توفير بها جميع الخدمات الخاصة بذوي الهمم من اطقم استراحة « انتريهات» وكراسي مخصصة للمعاقين، فضلاً عن كراسي مخصصة لدخول دورات المياه، وتم تنفيذ ممشى خاص لنزول أصحاب الإعاقة الحركية إلى المياه بكل سهولة.

وأوضح أنه تم تخصيص نقطة إسعاف على الشاطئ، لإنقاذ وإسعاف اي حالة طارئة على الشاطئ، تحتاج إسعافات أولية، حيث يتواجد 7 أفراد إنقاذ على الشاطئ منتشرين على مساحة 230 متر مساحة الشاطئ، بجانب الالتزام بالإجراءات الاحترازية وقياس درجة الحرارة على البوابات، والالتزام بالكمامة عند دخول الشاطئ وتسليم كيس قمامة لكل أسرة عند ارتياد الشاطئ.

IMG_٢٠٢١٠٧٠٩_١٠٣٥٤٩
IMG_٢٠٢١٠٧٠٩_١٠٣٥٤٩
محافظ الإسكندرية ذوي الهمم شاطئ المندرة المجاني شاطئ ذوي الهمم عوامة خاصة بذوي الهمم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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