بعد قطع المياه.. الروتين بين «الري والمحليات» يتسبب في بوار 400 فدان بالغربية

تسبب الروتين بين مركز ومدينة كفر الزيات ومديرية الري بالمنوفية، في إلحاق الضرر بحوالي 400 فدان فى غياب تام للمسؤولين عن المحافظة.

و تشهد محافظة الغربية أزمة كبيرة بين أجهزة المحليات بمجلس مدينة كفرالزيات من ناحية، وأجهزة وزارة الري التابعة لمحافظة المنوفية من ناحية أخرى، قد تؤدي إلى بوار أكثر من400 فدان زراعي من أجود الأراضي الزراعية بوسط الدلتا وذلك بمنطقة عزبة شويرب بقرية كفرديما التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية.



حيث قامت أجهزة وزارة الري بتبطين ترعة ام غزالة والتي تقوم بري الأراضي الزراعية بأحواض الدراع وعقر موسى والخمسين وتخدم أكثر من 400 فدانا، وسط فرحة كبيرة من الفلاحين بأعمال التبطين التي تستلزم مد مواسير لري أراضيهم الزراعية، إلا أن ذلك اصطدم بوجود طريق مرصوف رفض مجلس مدينة كفرالزيات عمل أي تكسير فيه لمد المواسير لري الأراضي مما سبب أزمة كبيرة لدى المزارعين والفلاحين .

- المياه مقطوعة منذ 25 يوما عن الأراضي



وقال محسن شويرب، شيخ بلد عزبة شويرب، أننا أمام أزمة كبيرة جدا فوزارة الري قامت بتبطين الترعة وتم قطع المياه عن أراضينا لمدة تجاوزت 25 يوما، وعندما انتهت الأعمال طلبنا توصيل مواسير وعمل آبار على نفقة الفلاحين لري الأراضي الزراعية ،و يستلزم ذلك الحفر في طريق العزبة المرصوف بالأسفلت، فرفض مجلس مدينة كفرالزيات والوحدة المحلية بالدلجمون التابعين لها ذلك وأنه سيتم تحرير محاضر وغرامات للفلاحين في حال تكسير الأسفلت وهو مالا يستطيع الفلاحون تحمله.



ومن جهته قال سالم الشاذلي شيخ بلد قرية كفرديما، إننا وجهنا استغاثات لرئيس الوزراء ووزير الري ومحافظ الغربية، لإنقاذنا ونجدتنا كي نتمكن من ري أراضينا المهددة بالبوار وموت الزراعات بها من العطش ،وعندما استغثنا بري شبين الكوم بالمنوفية الذي تتبعه ترعة أم غزالة، أكد لنا المسؤولون انهم مسؤولون عن أعمال التبطين فقط ، وأن تكسير الطريق الأسفلتي يخص المحليات ولا علاقة لهم بها فكيف سنقوم بري أراضينا بدون توصيل مواسير.

- الفلاحون وأراضيهم وقعوا بين شقي الرحى بسبب المخالفات والمحاضر

من ناحيته أضاف حماده فليفل قائلا، إن الفلاحين وقعوا بين شقى رحى بين الري والمحليات وأصبحت أراضيهم مهددة بالعطش ومعرضة لخسائر كبيرة، فلو قام الفلاحون بري أراضيهم بدون عمل المواسير عن طريق ماكينات الري سيقوم الري بعمل محاضر لهم، ولو قاموا بتكسير الأسفلت لمد المواسير مثل باقي الأراضي الزراعية ستقوم المحليات بعمل محاضر لهم وستعرضهم لغرامات كبيرة ويجب انقاذنا من هذا المأزق .



أما محمد صلاح فرحات ، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، فقد أكد أنه تواصل مع وكيل وزارة الري بالمنوفية والذي تتبعه ترعة أم غزاله إشرافيا، وأكد أنهم يقومون بأعمال التبطين فقط في الري أما تكسير الطريق لتوصيل المرافق فلا يخصهم

وأضاف أن طريق عزبة شويرب بكفرديما تم رصفه منذ سنوات، وأن أي أعمال تكسير به لمد المواسير يعد مخالفة قانونية تستلزم تحرير محاضر، وإلزام من قام بذلك برد الشئ لأصله وان هذا هو مايهمنا وهو إلزام الجهة التي ستقوم بتكسير الأسفلت بالتعهد برد الشئ لأصله، وإعادته كما كان وهو مارفضته أجهزة الري بمحافظة المنوفية .

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