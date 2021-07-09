الجمعة 09 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إتاحة الرابط الإلكتروني لتنسيق الالتحاق بالمدارس الثانوية العامة والفنية

طلاب
طلاب

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح رابط تنسيق الالتحاق بالمدارس الثانوية العامة والفنية للعام الدراسي القادم 2021-2022، وأنه يعمل بكفاءة عالية منذ مساء أمس الخميس على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني.

وانطلق منذ أمس الأول الأربعاء التنسيق الإلكتروني لتقديم الطلاب للالتحاق بالتعليم الثانوي العام والفني وفقا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث طالبت الوزارة، المديريات التعليمية بالتنبيه على مدیری إدارات التعليم العام والتعليم الفني المسئولين عن لجنة التنسيق بالمديرية بالتواصل مع مدير إدارة الإحصاء بالمديرية لاستلام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم للدخول على نظام إدارة التنسيق الإلكتروني وتسجيل الحد الأدنى للقبول بالمدارس على مستوى الإدارات التعليمية، مع متابعة أعمال التقدم للتنسيق والقبول بمدارس التعليم العام/ الفني وفقا للإجراءات المتبعة.

فيما حذرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، المدارس من تحصيل مبالغ مالية من أولياء الأمور تحت أي مسمی.

وأرسلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، خطابا لجميع مديري الإدارات التعليمية التابعة للمديرية، نص على بناء على ما ورد من رئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بشأن ميكنة أعمال تنسيق الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية لمدارس التعليم الفني بجميع نوعياته للتكرم بالتنبيه على مدیری المدارس الثانوية الفنية بجميع نوعياتها بتوجيه الطلاب للتقدم للتنسيق إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني: Tansiksec.emis.gov.eg.

كما سبق وأن أرسلت كتابا رقم (۷۰۸) بتاريخ ۲۰۲۱/۷/٤ بعدم قبول أی ملفات للطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بمدارس التعليم الفنى إلا بعد صدور التنسيق وإرساله معتمدا، بعد عرضه من وكيل أول الوزارة، مدير المديرية، على محافظ القاهرة، وأن ومن يخالف ذلك سوف يتعرض للمساءلة القانونية.

وشدد الخطاب بالتنببه على المدارس الفنية بجميع نوعياتها بما يلي:

-عدم تحصيل مبالغ مالية من أولياء الأمور تحت أي مسمى

-عدم توجیه اأولياء الأمور لشراء أي مستلزمات أو تبرعات وتتبع القواعد المنظمة فيما يخص الزي المدرسى وعدم المخالفة لعدم التعرض للمساءلة القانونية.

محافظ القاهرة محافظة المرور وزارة طلاب إلكتروني التعليم الفنى

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وائل لطفي

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