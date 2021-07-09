إطلاق كارت «الفلاح الذكي» وارتفاع الصادرات بحصاد «الزراعة» الأسبوعي (إنفوجراف)

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الإنفوجراف الأسبوعي في نسخته الـ45، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 25 يونيو وحتى 1 يوليو، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

وأصدر المركز أيضاً ملخصاً بالفيديو حول أنشطة الوزارة خلال الفترة نفسها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

وأشار الحصاد الأسبوعي للوزارة إلى تأكيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة استقبلت 11832 شكوى خلال الفترة من 1/7/2020 حتى 30/6/2021 والاستجابة إلى 10924 شكوى منها بنسبة إنجاز حوالي 92,25%، بينما توجد 908 شكاوى ما زال جار التعامل معها من قبل الوزارة، وذلك وفقاً لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، فضلاً عن الشكوى التي تلقاها الوزير من أحد المواطنين بمحافظة القليوبية، حول حالة تعد في المهد وتقسيم لمساحة 3 قراريط بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، حيث تواصل الوزير مع مدير مديرية الزراعة الذي قام بإرسال لجنة لإزالة التعديات واعادة الارض الزراعية الى حالتها الطبيعية، وتحرير مخالفة للمتعدى على الأرض لاتخاذ الاجراءات القانونية ضده.

وأوضح الحصاد الاسبوعي أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتمع مع عدد من قيادات الوزارة، وبحث معهم الخدمات المقدمة للفلاحين بجودة عالية وشدد على ضرورة متابعة ملف الأسمدة والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه مع ضرورة وجود رؤية وخطة عمل لكل معهد بحثي تتوافق مع استراتيجية الزراعة المحدثة مع وجود آليات المتابعة والتقييم مع تحديد الأولويات والنتائج المستهدفة.

كما عقد اجتماعاً مع رؤساء الأقسام والباحثين في معهد بحوث البساتين واستعرض معهم موقف محاصيل الفاكهة والخضر الصيفية الحالية، وطالب كل رئيس قسم بوضع رؤية وخطة لتطوير القسم مع الاهتمام بالأبحاث التطبيقية التي تسهم في خدمة الزراعة وأكد توفير كل الدعم المادي للأبحاث العلمية المتميزة كما طالب بوضع رؤية استباقية ومستقبلية للزراعة والانتاج لكل محصول على حده بالإضافة إلى دراسة تأثير التغيرات المناخية على المحاصيل.

كما أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إطلاق منظومة كارت الفلاح الذكي في محافظتي الإسكندرية والسويس وأيضاً منطقة النوبارية وبذلك يكون قد تم إطلاق المنظومة في كل أنحاء الجمهورية، جاء ذلك خلال اجتماعاً عقده مع فريق عمل الوزارة المسؤول عن كارت الفلاح بحضور المهندس علي المنوفي، رئيس هيئة المساحة المصرية، وبعض قيادات الهيئة المسؤولين عن المنظومة حيث تم استعراض آخر تطورات المحافظات التي لم يتم إطلاق فيها الخدمة ونسب التطابق.

كما عقد وزير الزراعة اجتماعاً مع بعض قيادات الوزارة وبحث معهم آخر تطورات ومستجدات التحول الرقمي وتقديم الخدمات الزراعية من خلال شبكة الإنترنت ووجه بالمتابعة المستمرة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمراجعة موقف إطلاق البوابة الإلكترونية للوزارة والمرحلة الأولي من خدمات الوزارة المميكنة من أجل تلبية تلبي احتياجات المستفيدين في أي مكان وعلى مدار الساعة.

وترأس وزير الزراعة اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وذلك لمناقشة عدداً من الموضوعات الخاصة بالتيسير على المنتفعين، والنظر في الموافقة على تخصيص مساحات من الأراضي، لإقامة مشروعات المنفعة العامة.

وفي سياق متصل بلغ إجمالي الصادرات الزراعية المصرية حوالي 4 ملايين و17 ألفا و902 طن، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، خوخ، بطيخ، وذلك خلال الفترة من يناير 2021 وحتى 29 يونيو 2021، كما تم تحصين 593 ألفا و228 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم 329 ألفا و262 رأس أبقار، 180 ألفا و352 رأس جاموس، 68 ألفا و819 رأس أغنام، 14 ألفا و795 رأس ماعز حتى 3 يوليو 2021، وتحصين 575 ألفا و566 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم 311 ألفا و299 رأس أبقار، 179 ألفا و148 رأس جاموس، 69 ألفا و18 رأس أغنام، 14 ألفا و855 رأس ماعز، 1246 راس جمال حتى 3 يوليو 2021 أيضاً.

كما تم تجديد الثقة لمعامل معهد بحوث الصحة الحيوانية، حيث يرجع أهمية إعتماد المعامل وإستمرار إعتمادها إلى رفع معدلات الأداء داخل هذه المعامل وزيادة طاقتها التشغيلية والتشخيصية وزيادة ثقة العملاء بها وبنتائجها وبناء قدرات وتنمية مهارات ورفع كفاءات الباحثين العاملين بالمعهد وبما يحقق تطبيق متطلبات المواصفات القياسية الدولية للأختبارات التي تتم داخل هذه المعامل، كما تم افتتاح الدورة التدريبية بعنوان اعتماد المعامل طبقا للمواصفة الدولية ايزو 17043 بمركز التدريب والتعلم والاستشارات المعتمد دوليا طبقا للمواصفة ايزو 21001 : 2018 ، كما تم تجديد الاعتماد الدولي للمعمل المركزي لتحليل الأسمدة، بمعهد بحوث الاراضى والمياه والبيئة، التابع لمركز البحوث الزراعية، بعد حصوله على شهادة الاعتماد الدولي من المجلس الوطني للاعتماد الدولي، بعد تقييمه طبقا للمواصفة الدولية أيزو.

وشددت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملات التفتيش والمتابعة، والمرور اليومي على المجازر لمتابعة مدى إستعداداتها لإستقبال عيد الأضحي المبارك والتأكد من حسن سير العمل وإنتظامه ومراعاة تطبيق القوانين والقرارات المنظمة للعمل بالمجازر وكذلك مراعاة الإجراءات الخاصة بالرفق بالحيوان وعدم إستخدام القسوة أثناء الذبح.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إدراج المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، معملا مرجعياً لتقصي الحالات الوبائية في الغذاء، وذلك في إنجاز غير مسبوق للمعامل المصرية والعربية، حيث يعد بذلك المعمل الوحيد الممثل للمنطقة العربية و الافريقية، من خارج الاتحاد الأوروبي، واختتمت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل الأسبوع الأول من برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات المصرية تحت عنوان (دور المعامل المعتمدة في منظومة سلامة الغذاء) ،والذي يستمر لمدة أسبوعين يتم خلاله تدريب أكثر من 60 طالبا من كليات الزراعة والعلوم والطب البيطري والصيدلة بالجامعات المصرية، وفي سياق متصل بلغ عدد العينات التي تم استلامتها من عملاء المعمل هذا الاسبوع حوالي 5000 عينة، وتم اصدار الشهادات اللازمة لها.

وأعلنت لجنة الرقابة على المبيدات حصاد شهر يونيو 2021 حيث تم ضبط عدد 444940 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها، بما يوازي كمية 222.470 طن (العبوة سعة 0.5 لتر/ كجم)، كما قامت اللجنة بالمرور على محلات الإتجار في المبيدات وهي: 1338 محل منها 840 محل مرخص، 354 محل غير مرخص، 144 محل تحت الترخيص، وتم تحرير عدد 54 محضر للعرض على النيابة العامة، كما حصلت المجلة العلمية لمركز البحوث الزراعيه والتي تحمل عنوان «المجلة المصرية للبحوث الزراعيه» علي تقييم 7 من 7 (الدرجة النهائية) في التقييم الجديد للمجلات العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات وذلك لأول مرة منذ 30 عاما.

وشارك الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء عبر الفيديو كونفرانس في الإحتفالية السنوية باليوم العالمي للكينوا بمشاركة 24 دولة اجنبية وعربية مختلفة، يمثلها نخبة من المهتمين بالكينوا وأصحاب الشركات والمستثمرين وفريق العمل بالمشروع، كما ناشدت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، المواطنين الراسي عليهم قطع اراضى بالمزاد العلني بمشروع وادى النطرون عام 2012/2013،والذين لم يستكملوا نسبة 25% من مقدم الثمن بسرعة استكمال النسبة المقررة، لافتة الى انه في حال عدم السداد خلال المهلة التي أعلنت عنها الهيئة سابقا، والمقرر انتهائها في ٢٢ يوليو الجاري، سيتم مصادرة كافة المبالغ المسددة من الراسي عليهم المزاد.