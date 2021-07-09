مجلة فرنسية: سد النهضة يزيد من التوترات الإقليمية في المنطقة

قالت مجلة «جيو» الفرنسية إن سد النهضة الذي تبنيه أثيوبيا بات مصدرًا للتوترات الإقليمية، فهو يهدد الوجود المصري والسوداني.

وتابعت المجلة الفرنسية: يتسبب مشروع سد النهضة في إثيوبيا، وهو موضوع اجتماع لمجلس الأمن الدولي أمس الخميس، في توترات إقليمية، خاصة مع مصر، التي تعتمد بنسبة 97٪ على النهر في إمداداتها المائية.

ويغطي حوض النيل أكثر من ثلاثة ملايين كيلومتر مربع ، أو 10٪ من مساحة القارة الإفريقية ، ويعبر عشر دول: بوروندي ، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، ومصر ، وإثيوبيا ، وكينيا ، وأوغندا ، ورواندا ، وجنوب السودان ، والسودان ، وتنزانيا.

وقالت المجلة إن سد النهضة أطلقته إثيوبيا عام 2011 بمبلغ أربعة مليارات دولار، ويهدف المشروع إلى بناء أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا، بطاقة إنتاجية تقارب 6500 ميجاوات.

ويقع سد النهضة على النيل الأزرق، على بعد حوالي ثلاثين كيلومترًا من الحدود السودانية، ويبلغ طوله 1.8 كيلومترًا وارتفاعه 145 مترًا، بدأت إثيوبيا المرحلة الأولى من الملء في منتصف عام 2020.

«حق تاريخي» لمصر في النهر

وتعتمد مصر، وهي دولة كبيرة يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة، على نهر النيل لحوالي 97٪ من احتياجاتها المائية ، بما في ذلك الزراعة.

وتستحضر القاهرة "حقًا تاريخيًا" على النهر ، مكفولًا منذ المعاهدة الموقعة عام 1929 بين مصر والسودان ممثلة ببريطانيا العظمى ، القوة الاستعمارية، ثم حصلت مصر على حق النقض على إنشاء مشاريع على النهر.

و في عام 2010 ، تم التوقيع على اتفاقية جديدة من قبل دول حوض النيل ، على الرغم من معارضة مصر والسودان.

وتخشى مصر من معدل ملء خزان السد العملاق بسعة 74 مليار متر مكعب. إذا تم ملء الخزان خلال فترة زمنية قصيرة ، فقد ينخفض ​​تدفق مياه النيل عبر مصر بشكل حاد.

وتعتبر مصر هذا المشروع تهديدا "وجوديا" وحذر السودان من "مخاطر كبيرة" على حياة الملايين من الناس.

وبعد تسع سنوات من الجمود في المفاوضات ، رعت الولايات المتحدة والبنك الدولي محادثات للتوصل إلى اتفاق من نوفمبر 2019 ، لكنه فشل.

وتعثرت مفاوضات أخرى ، برعاية الاتحاد الأفريقي ، منذ أبريل الماضى، وأكدت مصر والسودان أنهما لن يستبعدا أي خيار للدفاع عن مصالحهما.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، أعلنت مصر ثم السودان أن أديس أبابا أبلغتهما ببدء مرحلة الملء الثانية ، وهي عملية لم تؤكدها إثيوبيا رسميًا و وبحسب إثيوبيا ، فإن إضافة المياه إلى الخزان هي عملية طبيعية ، خاصة خلال موسم الأمطار.

واجتمع مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس ، بناء على طلب تونس ، العضو غير الدائم في المجلس وممثل العالم العربي ، نيابة عن مصر والسودان.

تفاقم التوترات الإقليمية

وقالت المجلة: مصدر آخر للتوتر الإقليمي، هو الصراع منذ نوفمبر في منطقة تيجراي الإثيوبية (الشمالية)، والتي أدت إلى تدفق 60 ألف شخص إلى السودان فروا من الحرب، في بلد يعاني بالفعل من أزمة اقتصادية.

كما عاد التوتر مؤخرا على منطقة القفشة السودانية ووقعت مشادات بين كلا من الجيشين السوداني والإثيوبي.