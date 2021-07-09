وضع اللمسات النهائية استعدادًا لافتتاح المتحف العالمي لقناة السويس

يستعد المتحف العالمي لقناة السويس، لبداء أعمال التسليم ودخول المعروضات به، وذلك بعد زيارة اللجنة الهندسية من هيئة قناة السويس وجامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الذهبي، استشاري مشروع متحف قناة السويس العالمي، ومهندسي إدارة الإشغال والآثار والمتاحف بالقناة.

وكان في استقبالهم المهندس مبارك منصور مبارك، رئيس قطاع القناة وسيناء بشركة المقاولون العرب، والمهندس محمد عبد الله العلواني، مدير المشروع.



وأشادت اللجنة عقب انتهاء أعمالها بالأعمال وجودتها، وقال الدكتور محمد الذهبي، استشاري مشروع متحف قناة السويس العالمي، إنه لولا العمل المستمر من شركة المقاولون العرب علي مدار الساعة وزيادة عدد العمالة المتخصصة في هذا المجال ماكنا أنجزنا هذا المشروع القومي والعالمي الكبير في هذا الوقت وذلك عقب ضغط البرنامج الزمني لإنجازه قبل الموعد المحدد له، ونجحوا بالفعل في إنجازه في وقت قياسي.



وقال المهندس مبارك منصور مبارك، رئيس قطاع القناة وسيناء بشركة المقاولون العرب، إن مشروع المتحف عبارة عن أعمال إنشائية وترميم أول مبنى إداري لقناة السويس وأعادته لسالف عهدة ابان الافتتاح التاريخي لقناة السويس عام 1869، وتأهليه ليكون متحف عالمي يحكى تاريخ قناة السويس منذ نشأتها حتى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لقناة السويس الجديدة.



ويشغل المتحف مساحة عشرة آلاف متر مسطح تمثل مساحة المباني المشغولة منها 5500 متر مسطح وبدروم بمساحة 1200 متر مسطح كما يشمل المشروع شبكة أنفاق داخلية ممتدة خارج نطاق المتحف كما تم ترميم الاعمال الخشبية بالون الأصلي الاخشاب ودهانات الحوائط الذي أنشئ بها المبنى وإعادتها لأصلها وإزله قواطيع الأخشاب المستحدثة كما يضم المبنى أيضًا 99 قاعة و114 باب و175 نافذه و303 عمود خشبي فهو بهذا الوضع يظهر كم المجهود الذى بذل في إعادة هذا الأثر مهم إلي الحياة.