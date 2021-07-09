صحيفة سعودية: المملكة والولايات المتحدة يسعيان للحفاظ على السلم الدولي

قالت صحيفة الرياض السعودية، إن العلاقات السعودية - الأميركية علاقات استراتيجية متميزة، فهما يشتركان في الكثير من الملفات التي تهم المنطقة والعالم في إطار الرؤية المشتركة بينهما في سبيل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

وأشارت في افتتاحيتها بعنوان ( تعاون استراتيجي ) إلى أن زيارة نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إلى الولايات المتحدة جاءت لتؤكد تلك الشراكة وتعززها بما يخدم مصلحة البلدين، فالمملكة والولايات المتحدة يمتلكان رصيداً قوياً من العلاقات المتينة عبر أكثر من سبعة عقود شهدت فيها تطوراً ملحوظاً في شتى المجالات وما زالت.

وأوضحت أن مباحثات الأمير خالد بن سلمان مع وزير الدفاع الأميركي، ووزير الخارجية، ومستشار الأمن القومي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، تطرقت إلى أوجه التعاون الاستراتيجي المشترك في المجالات العسكرية والدفاعية القائمة والمستقبلية، كما بحثت ملفات الرؤية المشتركة بين البلدين في دعم الأمن والاستقرار والدفاع عن المصالح المشتركة ومواجهة التطرف والعنف والإرهاب، وهي بالتأكيد ملفات تهم المنطقة والعالم كونها تتجه إلى عالم آمن مستقر في مواجهة كل ما من شأنه أن يعطل مسيرة التنمية في المنطقة التي تقودها المملكة بكل تمكن واقتدار.

وكان بحث الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع السعودي، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي ووكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات كولن كاهل، سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك، وذلك في إطار الزيارة الرسمية لنائب وزير الدفاع السعودي إلى أمريكا.

كما تم استعراض الشراكة السعودية الأمريكية وأوجه التعاون الاستراتيجي في المجالات العسكرية والدفاعية القائمة والمستقبلية بين البلدين، وأيضاً بحث من الملفات في إطار الرؤية المشتركة للبلدين في دعم الأمن والاستقرار والدفاع عن المصالح المشتركة ضد التهديدات أيًا كان مصدرها، في سبيل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.‏‎

حضر اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال بن عبدالله العتيبي، والملحق العسكري السعودي بواشنطن وأوتاوا اللواء فواز بن محمد الفواز.