الجمعة 09 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد حلمي يستعد لتصوير «إكس» بعد عيد الأضحى وروبي تتعاقد على البطولة

احمد حلمي
احمد حلمي

يستعد الفنان أحمد حلمي لتصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد “إكس” خلال الفترة القليلة المقبلة، بقيادة المخرج أحمد شاكر خضير، والذي يعود به إلى السينما بعد غياب عامين منذ طرح فيلم “خيال مآتة”.

وحدد صناع العمل موعد تصوير الفيلم بعد انتهاء موسم عيد الأضحى، ويعكف المخرج على معاينة أماكن التصوير واستكمال عملية ترشيح الأبطال والتعاقد رسميا مع الفنانين، وكان قد تعاقدت الفنانة روبي خلال الفترة الماضية على المشاركة في العمل بدور البطولة النسائية أمام الفنان أحمد حلمي، ويواصل المؤلف هيثم دبور كتابة سيناريو العمل ولم يتبق له سوى مشاهد قليلة لينتهي من كتابته بالكامل، و الفيلم يعتمد على الكوميديا السوداء التي برع أحمد حلمي في تقديمها في أفلامه السينمائية. 

 - الاستعداد لمسلسل "النجيب"

من جهة أخرى، يستعد أحمد حلمي لمسلسله الجديد الذي وضع صنّاعه اسمًا مبدئيًا له وهو "النجيب"، عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، ولم يستقروا على الاسم النهائي للعمل حتى الآن، ومن المقرر انطلاق تصويره منتصف شهر أكتوبر المقبل، بعد انتهاء حلمي من تصوير فيلمه الجديد. 

وشارك الفنان مؤخرا كضيف شرف في مسلسل "الاختيار 2"  من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي وبطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إياد نصار، بشرى، إنجي المقدم، أسماء أبواليزيد، هادى الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبدالغني، سلوى عثمان.

 

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قد أعلنت في وقت سابق عن تعيين الفنان أحمد حلمي، سفيرًا للنوايا الحسنة في المكتب الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

احمد حلمى فيلم إكس تصوير عيد الأضحى موسم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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