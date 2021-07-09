وزير المالية: 1800 شركة من كبار الممولين انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وإطلاق الإيصال الإلكتروني قريبا

في ندوة بالتعاون مع جامعة القاهرة

- نمضى بقوة فى تطوير وميكنة مصلحة الضرائب ولدينا أدوات متعددة تساعدنا على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية

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- أكثر من 20 مليون فاتورة إلكترونية على المنظومة حتى الآن .



- إطلاق الإيصال الإلكتروني قريبًا لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية واستيداء مستحقات الدولة.

- الله منح مصر رئيسًا مخلصًا بكل وقته وجهده.. والشعب المصرى العظيم تحمل الصعوبات.

- عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة: الدكتور محمد معيط وزير التحديات وأدار وزارة المالية في وقت صعب.

قال الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، إننا نمضي بقوة فى تطوير وميكنة مصلحة الضرائب المصرية، ولدينا أدوات متعددة تساعدنا على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية مثل قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذى يتضمن العدد من المزايا والحوافز لضم الاقتصاد غير الرسمي، لافتًا إلى أن الفاتورة الإلكترونية تعد أحد الأدوات التي تساعدنا في معرفة الاقتصاد، لأنه فى النهاية نستطيع الحصول على عمليات المبيعات إلكترونيًا ، والتى تمثل مشتريات الطرف أخر، وبالتالى البائع والمشترى يكونوا متواجدين لدى المنظومة ، وبالتالي الفواتير متواجدة لدى المنظومة على النظام لحظيًا .

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها وزير المالية، في الندوة التي نظمتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع جامعة القاهرة عن منظومة الفاتورة الإلكترونية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، وذلك تحت رعايته ورعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، بحضور الدكتور محمد سامي، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال محمد شحاته عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، والدكتورة ريم عصام بدير،مدير وحدة الفعاليات والتسويق بوكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و أدار الندوة الدكتور هشام الحموي، مستشار وزير المالية للجان الطعن.

وأوضح وزير المالية، أنه بدأ تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى 15 نوفمبر الماضى ، والمرحلة الثانية فى 15 فبراير الماضي ، والمرحلة الثالثة فى 15 مايو الماضي، وذلك على ممولى مركز كبار الممولين والمرحلة الرابعة ستبدأ في 15 سبتمبر القادم بالتطبيق على ممولى مركز متوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة، لافتًا إلى أن هذه المراحل تشمل نقط الفواتير من شركة إلى شركة ( B2B )، وبلغ عدد الشركات التى انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن 1800 شركة من كبار الممولين.

و أشار الوزير إلى أن عدد الفواتير على المنظومة بلغ أكثر من 20 مليون فاتورة إلكترونية، وبالتالى فإن مصلحة الضرائب المصرية استطاعت من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية معرفة مبيعات هذه الشركات، ومن المشتري، وكمية المبيعات، وحجم الضريبة المستحقة إن وجدت، وهذا يساعدنا تدريجيًا على رؤية الاقتصاد كاملًا من حيث البائع والمشتري، ونوعية السلع والخدمات المباعة والمشتراة، ومستحقات الدولة من الضريبة كما تساعدنا على سرعة رد الضريبة على القيمة المضافة ،لأنه لن تكون هناك شركات وهمية ولا فواتير وهمية على المنظومة، مشيرًا إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية سيكون إلزاميًا تدريجيًا على المجتمع كله .

- إطلاق مشروع عن منظومة الإيصال الإلكتروني قريبا

وعن منظومة الإيصال الإلكتروني (B2C ) أى من شركة إلى مستهلك نهائى قال " وزير المالية " أنه قريبًا سيتم إطلاق هذا المشروع ، وسيكون تحدى كبير وخطوة مهمة وصعبة لضم الاقتصاد غير الرسمى بالمنظومة الرسمية وإستيداء مستحقات الدولة، و ستكون مرحلة مهمة وكبيرة، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب المصرية تشهد مشروعات تطوير متعددة منها مشروع ميكنة كافة الإجراءات الضريبية والذي يعد مشروعًا ضخمًا ، حيث يتم ميكنة كافة الإجراءات للقضاء على ما هو مشاع عن الضرائب من وجود تقديرات جزافية .

وأعرب "معيط" خلال كلمته عن سعادته بهذه الندوة التى تم عقدها بالتعاون مع جامعة القاهرة ، وإلقاء الضوء خلالها على ما يتم إنجازه والإستماع وتبادل الرأي والاستفادة من جميع الأفكار التى يتم طرحها ، وخاصة أن موضوع الندوة عن منظومة الفاتورة الإلكترونية والذي يعد مشروعًا فى غاية الأهمية .

وتابع قائلا "أفتخر بكوني ابن جامعة القاهرة هذا الكيان العملاق ، و شرف لي أني تعلمت بكلية التجارة جامعة القاهرة فهى بيتي ولها ولمصر الفضل علينا جميعًا ، حيث قامت بتوفير التمويل اللازم لاستكمال دراستنا داخل مصر وخارجها ، وشرف لنا أن نساهم بعلمنا وجهدنا فى تحديث ورفع كفاءة وخدمة الدولة ، وأحمد الله على أن منحنى الفرصة لخدمة جامعتي وبلدي، مضيفًا أن العمل الجماعى والعمل بروح الفريق يساعد فى تحقيق الإنجازات ، وتوجه برسالة إلى طلاب الجامعة بضرورة الاجتهاد والإخلاص فى العمل قائلًا " إن الله لايضيع أجر من أحسن عملًا “ ، مضيفًا أن هناك مسؤولية على سفراء الجامعة وسفراء كلية التجارة في نقل خبراتهم العملية إلى زملائنا والطلاب فى الجامعة للاستفادة منها ليستطيعوا الجمع بين الخبرة الأكاديمية ، والخبرة العملية” .

وأكد وزير المالية أن الله منح مصر رئيسًا مخلصًا بكل وقته وجهده، مشيدًا بالشعب المصرى العظيم الذى تحمل الصعوبات .

- "الضرائب" تنفذ توجيهات الوزير بنشر الوعي الضريبي

من جانبه قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة حريصة على تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة نشر الوعي الضريبي بكافة المستجدات التي تطرأ على المنظومة الضريبية خاصة مشروعات التطوير التي تشهدها المصلحة حاليًا ، وتلقى كامل الدعم والرعاية من وزير المالية ، والتي من شأنها المساهمة فى تقديم المصلحة للخدمات الضريبية بأعلى درجة من الدقة والكفاءة والسهولة ، لافتًا إلى أن هناك تواصل مثمر بين مصلحة الضرائب المصرية ، وكافة مؤسسات المجتمع الضريبي، والمجتمع المدني لتحقيق الوعي الضريبي على نطاق واسع بأهم المستجدات الضريبية ، وخاصة منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأن المصلحة تستجيب لطلبات مؤسسات المجتمع المختلفة لتنظيم ندوات وورش عمل للتوعية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وغيرها من الموضوعات الضريبية .

- الندوة تأتي في إطار رؤية مصر 2030 التي تركز على التحول الرقمي

فيما قال الدكتور محمد سامي، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن هذه الندوة تلقى بظلالها على العديد من الموضوعات ذات الأهمية، وأشاد بفكرة وزير المالية فى الربط بين الأمور النظرية والعملية ، قائلا إنه أمر في غاية الأهمية، ومن الضروري كإدارة جامعة القاهرة الإهتمام به في الكليات والمعاهد التابعة لها .

وأضاف نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن موضوع الندوة يأتي في إطار رؤية مصر 2030 التي تركز على التحول الرقمي فعند الحديث عن الفاتورة الإلكترونية ، والإيصال الإلكتروني، جميعها دواعي لمعاملات إلكترونية بدأت مع فكرة التعاقد الإلكتروني، جميعها منتجات تأتي عن أفكار ومستجدات حديثة تحتاج للتعرض لها بشكل من التفصيل والتبسيط ، مشيرًا أنه عند الحديث عن الفاتورة الإلكترونية ندرك ما تسببه الفاتورة التقليدية من حمل ثقيل على العميل والشركات التي تتعامل بها ، لافتًا إلى أن الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى من شأنهما رفع العبء عن العملاء والشركات ، وتحقق العديد من المزايا مثل المرونة وسرعة الإنتاجية ، وغيرها من المزايا.

في حين أعرب الدكتور جمال شحاته، عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، عن سعادته بعقد هذه الندوة، مؤكدا أن الجميع كان منتظرا لقاء وزير المالية والذي يمثل رمز من رموز جامعة القاهرة، قائلا أن الدكتور محمد معيط هو وزير التحديات حيث أدار وزارة المالية في وقت صعب مليء بالتحديات، بل وخاض بكل قوة أكبر عملية تحديث وتطوير لوزارة المالية ومصالحها الايرادية والتي تعد شريان الحياة للاقتصاد المصري .

وأشار عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، إلى أن هذا اللقاء ما هو إلا ترجمة للشراكة بين جامعة القاهرة ومؤسسات الدولة المختلفة ، كما أنه يعكس اهتمام الجامعة من الخروج من الإطار النظري والبحث العلمي إلى أرض الواقع العملي.

وأكد "شحاته"، على أن المشروعات التي تنفذ حاليا بوزارة المالية ومصالحها الإيرادية ذات أهمية كبيرة الأمر الذي يستوجب أن يكون زملائنا بكلية التجارة جامعة القاهرة محيطين وملمين بهذه المشروعات العظيمة سواء منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة أو دمج الهيكل التنظيمي بين ضرائب الدخل وضريبة القيمة المضافة هذا بالإضافة إلى المعاملات الدولية وتسعير المعاملات وغيرها .

- شرح فائدة الفاتورة الإلكترونية للمستهلك النهائي

وتوجه الدكتور عبدالعزيز هاشم، مستشار وزير المالية للتطوير المؤسسي، بالشكر إلى وزير المالية لمشاركته فى الندوة والمعلومات المفيدة التى أثرى بها الندوة ، مشيرًا إلى أن هذه الندوة تناولت قدر كبير من المعلومات الهامة التى لم تكن متاحة للكثير من الحضور ، وتناولت جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية فى خدمة المجتمع ككل ، مضيفًا أن الندوة تناولت شرح كيف ستنعكس الفاتورة الإلكترونية على المستهلك النهائي وما الذي ستقدمه للأفراد والمواطنين

وتابع ستشار وزير المالية للتطوير المؤسسي، أتصور أن الفاتورة الإلكترونية ستلعب دور كبير فى حماية حق المستهلك ، وذلك فى نهاية الأمر عند الوصول إلى مرحلة إصدار الفاتورة من التاجر إلى المستهلك ، حيث سيكون هناك نوع من الحماية للمستهلك تمكنه من الاستفادة بالكثير من المزايا مثل التي تقدمها الشركات فى الدول الأخرى فيما يتعلق بحق المستهلك فى استرداد قيمة السلعة إذا كان بها مشاكل أو غيرها ، مضيفًا أتصور أن الفترة المقبلة عند إكتمال المنظومة بشكل كامل سيكون هناك مجموعة من الفوائد التى ستعود على المستهلك النهائي، مشيرًا إلى أن نظام التكويد وفقًا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سيساعد في التعرف على نسبة المكون المحلي في المنتج المصري وبالتالي سيساعد ذلك في دعم الصناعة الوطنية ودعم نسبة المكون المحلي في المنتج النهائي.

- مشروع متكامل لتطوير الموارد البشرية بمصلحة الضرائب

وأضاف "هاشم " أن تطوير كافة الخدمات التى تقدمها مصلحة الضرائب المصرية سيكون لها مردود كبير جدًا على المجتمع فى خدمة حقوقه وعلى الحصيلة الضريبية التى تقوم بتمويل الموارد العامة للدولة ، وأن هناك مجموعة من المشروعات القومية لتطوير مصلحة الضرائب المصرية يقودها الدكتور محمد معيط وزير المالية ومعه مجموعة كبيرة من فرق العمل التي تعمل على عدة محاور مهمة منها محور الموارد البشرية وتطويره ،وهناك مشروع متكامل لتطوير الموارد البشرية بمصلحة الضرائب المصرية .

و استطرد ، إلى جانب مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها الوزارة ومصالحها كان لابد من أن نسعى إلى خلق منظومة عمل متكاملة ترتكز على التحديث المستمر وفق الخبرات العالمية المتميزة، الأمر الذي يتطلب تدريب الكوادر البشرية، بما يتسق مع هذا التطور، بما يضمن خلق صف ثان، يكون داعمًا بخبراته وقدراته وإمكاناته لإستراتيجية الوزارة فى تحقيق خططها نحو التنمية، وما يتطلبه ذلك من وجود جدارات بشرية تدير منظومة العمل الجديدة ، لافتًا إلى أنه يتم توفير أفضل برامج التدريب للعاملين بوزارة المالية ومصالحها المختلفة ، خاصة فى ظل ما تشهده من حجم أعمال ومشروعات كبيرة لتحقيق رؤية مصر 2030.

من ناحيته، قال محمد كشك، مدير إدارة الفحص بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، أن هذه الندوة تعد من أهم الندوات التي نظمتها مصلحة الضرائب المصرية لأنها تمت بالتنسيق مع أعرق جامعة في مصر والوطن العربي، وشرف لنا أن نكون متواجدين مع هذه القامات من أساتذة الجامعة .

وأشار مدير إدارة الفحص بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، أن الدولة المصرية بأكملها تشهد طفرة كبيرة في إقامة المشروعات العملاقة ومنها وزارة المالية التي تمضي بقوة وبشكل متواز في مشروعات التطوير والميكنة والتحول الرقمي، مؤكدا أن مصلحة الضرائب المصرية في طور التفكير في مشروعات أخرى أكثر تقدما، والمشروع المنتظر في المرحلة القادمة هو مشروع الإيصال الإلكتروني والذي يعتبر مكملا لمشروع الفاتورة الإلكترونية.

- سد الفجوة بين الاقتصاد الرسمي والاقتصاد غير الرسمي

وأوضح "كشك" أن كل هذه المشروعات سوف نجني ثمارها بشكل كبير من خلال سد الفجوة بين الاقتصاد الرسمي والاقتصاد غير الرسمي لكي يعمل الجميع في ظل نظام عادل والجميع يدفع نصيبه العادل من الضريبة، مضيفا أن كل مرحلة من مراحل تنفيذ الفاتورة الإلكترونية ستؤدي إلى فوائد عظيمة لكل من الممول والدولة ككل وستعطي رؤية واسعة لمتخذ القرار وستؤدي إلى سهولة وسرعة وإنجاز المراجعة وعملية التخطيط وكذلك توفير قاعدة بيانات نكتشف بها سلسلة تتبع للشركات الوهمية

وأكد " محمد كشك " " أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية ، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]، بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكتروني

https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.php