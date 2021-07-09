«التنظيم والإدارة»: تدريب 8 آلاف موظف مرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تقريره الشهري والذي يتناول بعض جهود الجهاز خلال شهر يونيو الماضي، ونشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك https://www.facebook.com/100069338014107/posts/120986823555918/.

وقال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز، إن الجهاز انتهى خلال الشهر الماضي من تدريب 8 آلاف و796 موظفا مرشحا للانتقال إلى العاصمة الإدارية، وانتهى أيضا من تقييم عدد 726 متقدما لشغل وظائف بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

وأضاف أنه تم الانتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى لعدد 1465 موظفا من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتثبيت 258 موظفا، إلى جانب نقل 875 موظفا بين وحدات الجهاز الإداري للدولة، والموافقة على تنفيذ قرارات تكليف 809 موظفا من كوادر المهن الطبية، ودراسة تنفيذ عدد 2163 حكما قضائيا متنوعا.

الجدير بالذكر أن التدريبات للموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة تقوم على أربعة مستويات، هي حزمة برامج أساسيات والتي تنفذ بالتعاون مع أكاديمية مكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، وبرامج الجدارات التي ينفذها الجهاز، بالإضافة إلى البرامج التخصصية والتي تنفذ مع الوزارات المعنية، فعلى سبيل المثال يتم تنفيذ التدريب الخاص بإدارة العلاقات العامة والمراسم بالتعاون مع المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، وبرامج التطبيقات الإلكترونية والتي تتم بالتعاون مع إدارة النظم بالقوات المسلحة ووزارة الاتصالات.

يشار إلى أن أسبقية النقل ستكون للعاملين بإدارات الشئون المالية والإدارية، ثم العاملين بإدارات نظم التحول الرقمي خلال أغسطس المقبل، ويلحق بهم باقى العاملين تباعًا، لافتًا إلى أن المقار الجديدة مزودة بكل التجهيزات الأساسية والتكنولوجية لتوفير بيئة صالحة للعمل بما يراعى التدابير الاحترازية لفيروس كورونا من تباعد ومساحات كبيرة وأجهزة لقياس الحرارة، ونظم إلكترونية لتسجيل الحضور والمأموريات مثل جهاز بصمة الوجه.