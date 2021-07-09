خبراء سودانيون يقدمون مذكرة لمجلس الأمن والدفاع السوداني حول مخاطر سد النهضة

قدم عدد من الخبراء والمهنيين السودانيين، مذكرة لمجلس الأمن والدفاع الوطني، حول مخاطر سد النهضة الإثيوبي على سلامة البلاد .

وطالب الخبراء في مذكرة نشرتها عليها صحيفة (السوداني) المحلية، مجلس الأمن والدفاع بإجراءات حازمة و عاجلة تصحح المسار الحالي، وذلك بعد أن بات السد الإثيوبي والإجراءات الاثيوبية الأحادية، تشكل تهديدا خطيرا وكبيرا للأمن والسلم الدوليين و في منطقة القرن الأفريقي.

ودعا الخبراء السودانيون لمخاطبة مجلس الأمن الدولي بهذه الحيثيات و الطلب بالتدخل العاجل لمنع الاجراءات الاثيوبية الاحادية ووقف بناء القنبلة المائية التي تهدد السودان و مصر.

- إثيوبيا تحاول فرض الأمر الواقع السودان

وقال الخبراء، إن إثيوبيا تجاوزت الإخطار المسبق المنصوص عليها في المعاهدات الدولية خاصة اتفاقية المجاري المائية للأغراض غير الملاحية لعام 1997، و كذلك تجاوزت الموافقة السودانية المنصوصة عليها في اتفاقية 1902، و التي تلزم إثيوبيا بعدم بناء سدود دون موافقة (مسبقة) من السودان، واختيار إثيوبيا البدء في المشروع العملاق دون موافقة مسبقة، و بالتالي فرضه فرضا كأمر واقع لن يكون أمام السودان إلا الموافقة عليه، واتخاذ اثيوبيا لمقاربة خلال أحد عشر عاماً من المفاوضات على تجاهل المصالح العليا للسودان المتعلقة بآثار السد العملاق.

وأشاروا إلى أن المفاوضات لم تحقق التقدم المطلوب من أجل الوصول إلى حل مرض برفض الدولة الإثيوبية أي اتفاق ملزم في بادرة تؤكد عدم الرغبة في التعاون وإصرارها على فرض رؤية أحادية تقوم على إدارة السد (كبحيرة اثيوبية).

وطالب الخبراء الدولة السودانية بالتحرك العاجل للتواصل مع المنظمات الدولية والمختصة لوضع خطة علمية ومهنية تتعامل مع أخطار الغرق والفيضانات التي تهدد الشعب السوداني، وهو ما أكده رئيس الوزراء السوداني ووزير الري من أن السد يهدد حياة عشرين مليون سوداني.