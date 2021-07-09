اجتماع طارئ في كوريا الجنوبية بشأن «كورونا» الإثنين المقبل

أعلن مكتب الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، اليوم الجمعة، أن الرئيس سيعقد، الإثنين المقبل، اجتماعًا طارئًا لبحث أزمة فيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية بارك كيونج-مي، إن عمدة مدينتي سول وإنشيون ومحافظ مقاطعة جيونجي سيحضرون الاجتماع، حسبما أوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وذكرت السلطات الصحية اليوم الجمعة أنه تم تسجيل ألف و300 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ظل سرعة تفشي سلالة دلتا المتحورة خاصة في منطقة العاصمة سول، وأعلنت الحكومة أنها سترفع قيود التباعد الاجتماعي إلى أعلى مستوى في العاصمة التي يبلغ عدد سكانها نحو 25 مليون نسمة.

وكانت أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، تسجيل 1316 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 164 ألفا و28 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، أن السلطات الصحية بكوريا الجنوبية سجلت حالتي وفاة إضافيتين ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2036 .

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

