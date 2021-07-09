أسهم اليابان تهوي لأدنى مستوى في 8 أسابيع بفعل مخاوف من تباطؤ النمو

هوت الأسهم اليابانية لأدنى مستوى في 8 أسابيع تقريبا اليوم الجمعة، بفعل مخاوف من تباطؤ

التعافي الاقتصادي بعد أن أعلنت البلاد عن حالة الطوارئ للحد من تفشي فيروس كورونا، لكن الخسائر كبحتها آمال في أن بنك اليابان المركزي ربما يتدخل لدعم السوق.

وتراجع المؤشر نيكي 0.63% ليغلق عند 27940.42 نقطة، بعد أن خسر ما يصل إلى 2.48% في وقت سابق من الجلسة.

وأغلق المؤشر، الذي نزل 2.9% في الأسبوع الجاري، دون مستوى 28 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 17 مايو.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.41% إلى 1912.38 نقطة، وأعلنت اليابان أمس الخميس حالة الطوارئ في طوكيو والتي ستستمر خلال دورة الألعاب الأوليمبية، مما أجبر المنظمين على إقامة الدورة دون جماهير.

وقادت شركات صناعة الآلات الانخفاض، إذ نزل مؤشر القطاع 1.31%، وتلتها شركات صناعة المنتجات المطاطية لتخسر 1.02%.

وارتفع سهم جلوبال-داينينج لتشغيل المطاعم 0.62% بعد أن خسر ما يصل إلى 5.5% إذ قال رئيس الشركة إنه "مصدوم" من تعليقات وزير في الحكومة طلب من البنوك الضغط على المطاعم التي لا تلتزم بقيود أكثر صرامة لمكافحة فيروس كورونا.

وقال وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا أمس الخميس، إنه سيطلب من البنوك تقاسم معلومات بشأن المطاعم التي ترفض الرد على طلبات لاتباع قيود مكافحة كوفيد-19.

وأقامت جلوبال-داينينج في وقت سابق من العام الجاري دعوى قضائية ضد حاكمة طوكيو قائلة إن إصدارها لأمر بإغلاق المطاعم غير قانوني ولا يستند إلى دليل علمي.

وربح سهم إيساي 2.05% إذ قالت شريكتها بيوجين إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قلصت مجال استخدام عقارها لعلاج مرض الزهايمر بعد أن وُجهت إليها انتقادات حادة لإجازتها الأولية

للعقار.