الجمعة 09 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الفلبين تتلقى مليون جرعة لقاح أسترازينيكا

استرازينيكا
استرازينيكا

تلقت الفلبين شحنة تزيد عن مليون لقاح "استرازينيكا" المضاد لفيروس "كورونا" المسبب لكوفيد-19 من اليابان.

وذكرت صحيفة (فلبين ستارز) المحلية أن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي ومسؤولين حكوميين آخرين أعربوا عن ترحبيهم بتلك الشحنة.

ومن جانبه، قال دوتيرتي إن "الجرعات المتبرع بها ستقطع شوطًا طويلاً بالتأكيد في سعينا للحصول على مناعة للقطيع".

وأضاف الرئيس الفليبني أن اليابان تستمر في تأكيد قوة شركتنا في مختلف البرامج وكذلك في التعاون لمكافحة الوباء وهو ما يعد بمثابة مؤشر على الصداقة العميقة بين البلدين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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