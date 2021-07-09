تحذير لـ«الطليان» من السفر إلى إنجلترا

ناشد وزير النقل البريطاني جرانت شابس الجمهور الإيطالي عدم السفر إلى إنجلترا لحضور المباراة النهائية في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم بين المنتخبين الإيطالي والإنجليزي، الأحد المقبل، بسبب القيود

المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وسيلتقي المنتخبان الإنجليزي والإيطالي في استاد ويمبلي اللندني الشهير، حيث يتوقع السماح بحضور نحو 60 ألف مشجع.

لكن الجمهور الإيطالي في المباراة سيكون قليلاً لأن القواعد الحالية في إنجلترا تلزم القادمين من إيطاليا بالخضوع لعزل صحي لمدة 10 أيام.

وردًا على سؤال، ناشد شابس الجمهور الإيطالي عدم السفر إلى بلاده لحضور المباراة.

وقال في تصريحات إذاعية: "إذا اكتشفنا وصول أشخاص جاءوا من أجل كرة القدم فقط فإنه لن يسمح لهم بدخول البلاد، كما تم إلغاء الكثير من الرحلات الجوية بناء على ذلك".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، الخميس، عن تسجيلها 1394 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1394، مقابل 1010 الأربعاء، ليصل العدد العام إلى مستوى 4267105 حالات، بينها 41469 نشطة.

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 13 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، مقارنة مع 14 في بيانات، الأربعاء، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 127731 شخصًا.

كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 4097905 أشخاص، بعد رصد 1749 حالة شفاء جديدة.

وتعتبر إيطاليا عاشر دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والثامنة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.