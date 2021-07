تقرير بريطاني: أهرامات الجيزة أولى الوجهات السياحية الجذابة في العالم

7/9/2021 9:49:06 AM

الجمعة 09/يوليو/2021 - 09:49 ص 7/9/2021 9:49:06 AM

ذكرت مجلة "Seen in the City" البريطانية المعنية بشؤون السفر والسياحة، أن أهرامات الجيزة هي أولى الوجهات السياحية الجذابة في العالم على موقع التواصل الاجتماعي Instagram، في فترة ما بعد كورونا، واصفة مصر بأنها بلد لديه الكثير من المقومات لتقدمها للسياح.

وقالت المجلة، في تقرير على موقعها الإلكتروني أمس الخميس: “مصر هي الأولى في قائمتنا التي تضم أكثر الوجهات جذابية لقضاء العطلات على Instagram، معتبرة زيارة الأهرامات في موسم العطلات (لا بد منها) بعد رفع قيود السفر التي كانت مفروضة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا”.

وأشارت المجلة الرائدة في لندن، إلى أن أهرامات الجيزة هي واحدة من عجائب الدنيا السبع، مضيفة "الأهرامات مذهلة حقا، يمكنك أن تحصل على العديد من الصور الرائعة الرائعة إذا قمت بزيارتها".

وتابعت: "مصر لديها الكثير لتقدمه لزوارها، فبجانب الأهرامات هناك الكثير والكثير من المقومات والمعالم السياحية التي يمكن زيارتها والاستمتاع بها، فهي تتميز بشواطئها الجميلة ومياهها التي يمكن أن توفر لك تجربة غطس ممتعة، فضلا عن منتزهاتها الرائعة، وكلها ستشبع رغبتك وترضيك".

واعتبرت المجلة أن أهرامات الجيزة لطالما كانت وجهة شهيرة للسياح قبل اختراع موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وتابعت المجلة أنه "مع تخفيف آثار الوباء ورفع قيود السفر، بدأ المزيد من الناس في حجز الإجازات والعطلات، وعلى الرغم من وفرة الخيارات المتاحة، إلا أنها قد تكون محيرة، ففي عالم رقمي متزايد، أصبحت جماليات الوجهات أكثر أهمية".

واختتمت: "يعتقد بعض الناس أن استخدام Instagram أثناء العطلة أمرا صعبا، لكن هذا ليس هو الحال، فيمنحك التقاط هذه الصور ذكريات دائمة يمكنك الرجوع إليها في السنوات القادمة، التقط الناس صورًا في عطلاتهم منذ اختراع الكاميرا، لكن الاختلاف الوحيد هنا هو أنه يمكن تحميلها على الإنترنت مما يمنح المزيد من الأشخاص الفرصة للنظر إليها".